UPDATE. Cadavrul unui pacient decedat de COVID-19, pierdut la Spitalul Floreasca. Politia: "Se fac cercetari pentru neglijenta in serviciu"

"In cauza au fost declansate cercetari, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunii de neglijenta in serviciu.In contextul activitatilor de cercetare urmeaza a se stabili situatia concreta a trupului neinsufletit", a transmis Politia Capitalei."Urmare informatiilor aparute in mass media, cu privire la o situatie inregistrata la o unitate spitaliceasca din Sectorul 1, facem urmatoarele precizari:Prin apel 112, o persoana a sesizat faptul ca a fost anuntat cu privire la decesul unei rude aflate in spital, dar la momentul in care au sosit pentru a ridica trupul neinsufletit, reprezentantii spitalului nu l-au putut elibera.La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiei 1, care au intrat in contact cu familia, dar si cu reprezentanti ai unitatii sanitare,Verificarile sunt efectuate de Sectia 1 Politie, in vederea stabilirii situatiei de fapt", a transmis Politia Capitalei intr-o informare.Potrivit Digi 24 , este vorba de un pacient decedat pe data de 29 decembrie, pe care familia urma sa il preia luni, 4 ianuarie. Insa, atunci cand au ajuns la spital, membrii familiei au fost informati ca decedatul este de negasit.Exista suspiciunea ca persoana decedata a fost data, din greseala, altei familii, insa acest fapt poate fi stabilit dupa verificari.Medicul Bogdan Oprita a declarat la Digi 24 ca in prezent se fac verificari, avand in vedere ca la acea data s-au inregistrat doua decese de COVID."In conformitate cu procedura operationala existenta la nivelul spitalului, in momentul in care un pacient decedeaza, primeste o bratara de identificare, care se aplica la nivelul incheieturii mainii si apoi este pus in doi saci de cadavre.Personalul serviciului de anatomie patologica are obligatia, in momentul in care preda pacientul decedat familiei, sa verifice datele care exista in cartea de identitate cu cele de pe bratara de identificare, iar familia trebuie sa recunoasca decedatul. In ziua de 31 decembrie, am avut doua persoane care au decedat.Una dintre familii a identificat cadavrul si a fost predat firmei de pompe funebre. Acum noi verificam sa vedem daca acest cadavru nu a fost recunoscut in mod corect de catre familie sau daca cineva a gresit in momentul in care a predat cadavrul firmei de pompe funebre. Foarte posibil este ca cele doua cadavre sa fi fost incurcate" a declarat doctorul Bogdan Oprita.Conducerea spitalului a declansat o ancheta, la fel si politia, in urma sesizarii familiei persoanei decedate.