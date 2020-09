Trei cazuri de infectare cu noul coronavirus la Sectia ATI a Spitalului "Sfanta Maria" din Capitala

"In spiritul unei comunicari corecte si transparente a opiniei publice, va informam ca la Spitalul Clinic, in cadrul Sectiei ATI, au fost depistate 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, in randul personalului medical. Persoanele in cauza sunt asimptomatice si se afla, conform procedurii, in izolare la domiciliu. De asemenea, alti 7 contacti se afla in carantina", precizeaza sursa citata.Potrivit ASSMB, toate cazurile au fost raportate la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, ancheta epidemiologica fiind incheiata.ASSMB arata ca, potrivit normelor in vigoare, Sectia ATI a Spitalului Clinic "Sfanta Maria" este in prezent inchisa pentru o perioada de doua saptamani.