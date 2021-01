Cadrele medicale detasate in centrele de vaccinare nu vor fi platite in plus. Anuntul ministrului Sanatatii

Voiculesu a afirmat, miercuri, ca fondurile pentru centrele de vaccinare din tara vor fi recuperate din bani europeni."Fondurile vor veni de la Ministerul Sanatatii prin unitatile sanitare care vor organiza centre de vaccinare, respectiv de la autoritatile publice locale pentru centrele din afara unitatilor sanitare si fondurile vor fi recuperate, sigur, cu masura de la Ministerul Sanatatii si da, avem in vedere folosirea fondurilor europene pentru asta si da, avem discutii in fiecare zi despre cum trebuie sa procedam asa incat ca aceste cheltuieli sa fie eligibile pentru rambursarea lor din fonduri europene", a detaliat Vlad Voiculescu.Intrebat daca vor fi platite in plus cadrele medicale din centrele de vaccinare, ministrul Sanatatii a raspuns: "Nu vorbim despre o plata in plus, vorbim despre persoanele care nu sunt detasate. Daca ai un salariu si lucrezi undeva si esti detasat in centrul de vaccinare, atunci nu pune problema unei plati in plus. Daca insa vii de acasa sau esti in afara timpului de lucru, atunci da, vor fi separat platite aceste cadre medicale".Vlad Voiculescu a fost intrebat cand ar putea ajunge banii in centrele de vaccinare si daca exista sume minime si maxime care vor putea fi decontate."Este usor ironic ca vorbim despre banii pentru centrele de vaccinare. Centrele de vaccinare nu sunt palate, nu sunt cladiri cu totul noi. Sunt niste scaune, niste mese, trebuie sa fie o temperatura de interior, un pic mai cald decat afara, nu e nimic foarte special.Si da, trebuie sa existe un frigider. Centrele de vaccinare nu sunt aceste investitii pentru care trebuie sa accesam fonduri europene sau sa astepte cineva o cantitate mare de fonduri de la Guvern. (...) Vom avea standarde de cost tocmai pentru ca din estimarile initiale am vazut ca sunt primari sau consilii judetene care probabil judecand dupa sume pare ar fi vrut sa construiasca un stadion pentru 2020, profitand de rambursarea cheltuielilor de la Guvern pentru vaccinare", a explicat ministrul Sanatatii.Citeste si: Peste un milion de doze de vaccin contra COVID-19, administrate in prima saptamana a campaniei, in Turcia