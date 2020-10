Cadrele medicale si persoanele cu risc ridicat vor avea prioritate la vaccinare in New York

Conform planului preliminar in cinci faze pentru administrarea vaccinului in New York, din care Cuomo a anuntat duminica unele detalii intr-un briefing de presa, printre primii carora li se va administra vaccinul se vor numara personalul medical spitalicesc, cel din centrele de ingrijire si unii dintre rezidentii acestora.In faza a doua, vor avea prioritate la vaccinare personalul din serviciile de urgenta, din scoli, alti lucratori din prima linie si persoane a caror stare de sanatate le plaseaza la risc extrem.In faza a treia, vaccinul ar urma sa le fie administrat persoanelor de peste 65 de ani.Toti ceilalti lucratori esentiali ar primi vaccinul in faza a patra, iar adultii tineri si copiii in ultima faza, a cincea.Ordinea de prioritate va depinde si de localizarea geografica, in functie de prevalenta virusului, a explicat Cuomo.'Aceasta este, as spune, o operatiune mai vasta decat orice am intreprins in timpul epidemiei de COVID-19 pana acum', le-a spus el reporterilor.Programul va include probabil administrarea a circa 40 milioane de doze de vaccin rezidentilor acestui stat, tinand cont ca populatia New York-ului este de aproximativ 20 milioane de locuitori si ca ar putea fi necesar ca vaccinul sa fie administrat in doua doze pentru a fi eficace, a mai afirmat Cuomo.El a precizat ca statul a trimis un proiect de plan guvernului federal, impreuna cu intrebari despre ce finantare va asigura acesta.'Statele (americane) nu pot face acest lucru de unele singure', a subliniat Cuomo.Un grup de lucru al statului New York va realiza propria analiza a vaccinurilor ce vor fi autorizate sau aprobate de guvernul federal, din cauza preocuparilor legate de politizarea procesului de autorizare, a spus guvernatorul Cuomo, un democrat care a criticat modul in care presedintele Donald Trump a gestionat raspunsul la pandemie.'Cred ca aceasta le va da oamenilor un plus de siguranta in vaccin', a explicat guvernatorul.