Calin Geambasu, replica pentru Dan Bittman: "Nu are nimeni ceva cu noi, romanii. Tarile care au raportat victorii au fost de doua ori in carantina"

Reamintim ca, in urma cu cateva zile, Dan Bittman a facut declaratii controversate privind pandemia de COVID-19. Cantaretul considera ca totul este o manipulare, iar numarul cazurilor ar fi inventat de catre autoritati "De ce, Dane? Nu de inflacarari e nevoie acum, cand spitalele din toata Romania (si nu numai) duc o lupta nemaiintalnita. Si eu am luptat toata viata impotriva rigorismelor fortate, dar nu acum este momentul pentru asta.Tuturor artistilor ne este greu in aceasta perioada, insa nu putem uzurpa dreptul altor oameni de a se plange de greutati poate mai mari decat ale noastre si totodata nu putem omite ca altor colegi de breasla le este mult mai greu decat noua (actori, balerini, acrobati, firme de rental cu multi angajati).Si nici nu putem suspecta autoritatile de vreo forma de sadism, intrucat aceleasi masuri restrictive au fost luate in toate tarile pana ce numarul zilnic al cazurilor a scazut semnificativ. Nu are nimeni ceva anume cu noi, romanii. Tarile care au raportat victorii au fost de 2 ori in carantina. Noi, doar o data.S-au incercat masuri graduale, ponderate, acum fiind lasate deschise activitatile esentiale. Ba chiar si petrecerile au fost permise pe perioada verii... Va fi bine, insa doar cu rabdare si disciplina putem sprijini truda celor din spitale si sa ne revenim treptat la o viata normala", a fost mesajul lui Calin Geambasu pentru Dan Bittman, transmis pe pagina sa de Facebook