Canada a depasit 10.000 de decese asociate cu COVID-19

Peste 90% din decese au fost inregistrate in cele mai mari doua provincii din tara, Ontario si, mai ales, Quebec, epicentrul pandemiei de coronavirus din Canada.Marti seara, Canada a inregistrat 10.001 de decese si 222.670 de cazuri confirmate, conform cifrelor compilate de canalele publice CBC/Radio-Canada si CTV.Premierul canadian Justin Trudeau a recunoscut, in cadrul unei conferinte de presa, oboseala instalata in randul populatiei, odata cu cresterea rapida a numarului de noi cazuri si a inaspririi masurilor in intreaga tara menite sa reduca raspandirea pandemiei."Niciunul dintre noi nu vrea sa fie la conferintele de presa cu masti, cu explicatii despre (...) inmultirea cazurilor in scolile noastre, a cresterii restrictiilor care ne limiteaza, ne deranjeaza in viata noastra de zi cu zi", a spus el."Nu va fi usor", a avertizat el. "Vine Craciunul. Probabil ca in mai multe parti ale tarii nu ne vom putea reuni cu familiile noastre, chiar daca suntem foarte atenti in saptamanile urmatoare. Insa, cine stie", a afirmat el."Trebuie sa ne facem cu totii datoria", a mai spus Trudeau. "Daca vrem cu adevarat sa o facem si daca facem tot posibilul, vom reusi", a concluzionat el.