Cand am putea scapa de Covid-19 in Romania si cand incepe vaccinarea populatiei. Explicatiile medicului Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare

Acesta a explicat, intr-un interviu oferit pentru Digi24 , cand va putea fi vaccinata populatia generala si in ce conditii."In momentul in care va exista platforma unica de programare in vederea vaccinarii, simpla intentie a oricarei persoane de a se lista pe acea platforma de programare reprezinta dovada ca acea persoana doreste sa se vaccineze. Estimam undeva la sfarsitul primului trimestru al anului viitor, practic la sfarsit de martie, inceput de aprilie vaccinarea va putea fi facuta populatiei generale, ultima etapa a campaniei de vaccinare.Toate aceste etape se pot suprapune intr-un anumit moment, daca tipurile de vaccinuri aprobate vor asigura nevoia pe care noi o vom avea la un moment dat in Romania, si anume, daca disponibilitatea vaccinurilor va acoperi toate nevoile pe care le avem, aceste etape de vaccinare se pot derula in paralel", a afirmat Valeriu Gheorghita, joi seara, la Digi24.Conform medicului militar, campania de vaccinare anti-Covid nu se va putea face in cabinetele medicilor de familie, pe motiv ca nu exista aceasta capacitate."Desfasurarea efectiva a activitatii de vaccinare va avea loc la nivelul centrelor de vaccinare. Nu intentionam, cel putin la momentul actual, sa derulam activitate de vaccinare la nivelul cabinetului de medicina de familie, pentru ca activitatea pe care noi o propunem este una extrem de intensa.Vorbim de circa 250 de persoane vaccinate intr-o zi. Este extrem de complicat ca la nivelul unui cabinet de medicina de familie, pe langa consultatiile obisnuite, pe langa monitorizarea persoanelor pe care le au medicii de familie in evidenta sa mai efectueze si aceasta vaccinare care nu va fi un proces foarte simplu", a precizat Gheorghita.