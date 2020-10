Cand ar putea primi Romania vaccinul anti-COVID: "Avem speranta pentru sfarsitul anului, inceputul lui 2021"

"Exista aceasta posibilitate la nivelul intregii comunitati europene. Noi suntem angrenati prin Comunitatea Europeana pentru acest vaccin, ramane sa vedem. Sunt mai multe firme producatoare, sunt opt firme producatoare, Comisia Europeana are discutii cu trei firme producatoare, in masura in care primul vaccin va fi gata, acela va fi si la noi. Toata achizitia se face prin Comisia Europeana la care noi suntem parteneri si va fi distribuita catre fiecare stat in parte, dar avem speranta pentru sfarsitul anului, inceputul anului viitor", a declarat ministrul Sanatatii.Nelu Tataru a spus ca Romania este pregatita pentru primirea celor doua tipuri de vaccin existente."Sunt vaccinuri care au anumite conditii, minim 70 de grade sau sunt vaccinuri care sunt la 28 de grade. Noi suntem pregatiti pentru ambele tipuri de vaccinuri, avem pregatita si reteaua. Vor fi cei care sunt in prima linie, personalul medical, iar apoi pentru cei din linia a doua, persoanele cu risc, cu varstele extreme in general, sunt niste criterii pregatite si le vom avea gata atunci cand vom avea si vaccinul", a afirmat ministrul Sanatatii.