Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID anunta cand vom putea renunta la masca

"In momentul in care vom ajunge la acel prag de imunizare colectiva si in momentul in care nu constatam emergenta unor tulpini care nu sunt acoperite de vaccin, cu siguranta la acel moment se poate renunta si la utilizarea mastilor de protectie, insa as vreau sa mentionez ca prin folosirea corecta a mastilor de protectie ne ferim de foarte multe alte infectii cu transmitere respiratorie si nu doar de infectia cu SARS-CoV-2", a explicat Valeriu Gheorghita intr-o emisiune, duminica seara, 21 februarie, conform News.ro Medicul a aratat ca datele centralizate atat in Romania , cat si din alte tari in care au demarat campanii de vaccinare, arata "o eficienta a vaccinului in viata de zi cu zi" in sensul in care s-a dovedit scaderea incidentei cazurilor de COVID-19.El a precizat ca, la nivel national, s-a observat o reducere a incidentei bolii la persoanele vaccinate in prima etapa, la cele din centrele sociale, iar datele centralizate de medicii de la Iasi care ingrijesc pacienti dializati releva o scadere cu 90% a incidentei cazurilor la aceasta categorie de bolnavi.