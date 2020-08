Cand reincepe scoala in Grecia. Conditiile care le sunt impuse copiilor si profesorilor

Scolile din Grecia se redeschid pe 7 septembrie, iar elevii si profesorii vor fi obligati sa poarte masti pentru a evita raspandirea coronavirusului, a anuntat luni ministrul Educatiei elen.Sefa ministerului, Niki Kerameus, a precizat ca totusi ar putea fi necesara o amanare, transmite Reuters.Portul mastilor va fi obligatoriu in toate spatiile inchise din toate scolile din Grecia, a mai declarat Kerameus. Autoritatile vor oferi gratuit masti textile, iar clasele vor avea maximum 17 elevi.In ultimele saptamani, o noua intensificare a epidemiei de COVID-19 a determinat autoritatile elene sa reimpuna treptat restrictii. Duminica, in Grecia s-au inregistrat 284 de cazuri noi de infectare cu coronavirus , cel mai mare numar zilnic de la inceputul epidemiei, in februarie. In total, in tara s-au consemnat 8.664 de cazuri si 242 de decese.