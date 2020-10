Cand se termina o pandemie? Medicul Adrian Marinescu: "Cel putin 60-70 la suta din populatie trebuie sa fie imunizata"

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a anuntat, vineri, ca, pana in prezent, in urma prelucrarii a 11.000 de teste din cadrul studiului de seroprevalenta, procentul de imunizare a populatiei Romaniei la noul coronavirus este de doar 4,6%.In aceste conditii, speranta unei imunizari colective se leaga de aparitia unui vaccin.In acest moment, la nivel mondial sunt peste 200 de vaccinuri in dezvoltare, in stadii clinice, iar 8 in stadiul final al testarii, explica Digi 24. Medicul infectionist Adrian Marinescu, de la Institutul "Matei Bals", spune ca va trebui vaccinata mai bine de jumatate din populatia lumii, pentru ca luminita din capatul tunelului sa se vada si sa putem spera intr-o incheiere a pandemiei."Un vaccin, din momentul in care este obtinut, el trebuie sa fie produs pe scara larga, trebuie sa fie distribuit, trebuie sa fie o campanie pentru fiecare tara in parte. Trebuie sa fie o actiune care se desfasoara intr-un anumit fel. Probabil ca in jur de 60-70%, ar fi un procent minim necesar de imunizare, ca lucrurile, intr-adevar, sa se vada, sa putem discuta de un moment de incheiere pentru pandemie", a declarat Adrian Marinescu, citat de Mediafax.Insa pentru imunizarea populatiei, nu doar aparitia vaccinului anti-Covid va fi importanta, ci si modul in care se va organiza campania de vaccinare, a aratat medicul Adrian Marinescu. El crede ca o campanie de informare ar fi binevenita pentru a-i convinge pe cei care se opun vaccinarii.