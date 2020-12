Cand ajunge in Romania prima transa consistenta de vaccin contra COVID-19. Vlad Voiculescu: "Nimeni nu va sari randul"

"Cele 10.000 de doze vor ajunge in prima zi de Craciun" pentru intregul personal de la 10 centre medicale, a spus Vlad Voiculescu la Digi24, mentionand ca in Bucuresti este vorba despre spitalele "Victor Babes" si "Matei Bals" si alte opt spitale din tara. "Urmeaza o urmatoare transa la sfarsitul lunii ianuarie, apoi vor veni subsecvent pana in vara", a adaugat ministrul Sanatatii."Dar nimeni nu va sari randul, asta va pot spune. Primii vor fi cei din personalul medical, cine va fi, nu pot sa va spun in acest moment, dar personalul medical are prioritate, nu politicienii, nu oricine altcineva", a explicat Vlad Voiculescu.Citeste si: Cod galben de ceata in cinci judete din Moldova, pana la ora 11:00