Cand va incepe vaccinarea copiilor impotriva COVID-19

Totusi, si in randul acestei categorii exista o crestere a numarului de minori spitalizati, unii chiar cu complicatii iar cercetatorii lucreaza la studii clinice care sa dovedeasca faptul ca vaccinarea poate sa fie eficienta si in randul copiilor sub 16 ani.Deja, Israelul a anuntat ca din luna mai va primi primul vaccin anti-COVID pentru grupa de copii 12-15 ani , realizat in laboratoarele Pfizer, care au mentionat ca vaccinul este total eficient pentru segmentul amintit. Oficialii din Romania au declarat ca in privinta tarii noastre, se asteapta ca primele studii despre imunizarea copiilor sa vina spre sfarsitul anului, sau la inceputul lui 2022. Iar pentru vaccinarea copiilor trebuie sa-si dea acordul Agentia Europeana a Medicamentului."Compania Pfizer are studii pe populatia pediatrica, pe 3 categorii de varsta, respectiv intre 11-16 ani, 5 - 11 ani si sub 5 ani. Sunt si copii cu boli cronice, cu afectiuni care reduc imunitatea, din pacate copii cu afectiuni oncologice si exista o vulnerabilitate mare pentru aceasta categorie, prin urmare este nevoie de un vaccin care sa fie sigur. Israel va demara vaccinarea si la grupa de varsta 12-16 ani pentru ca din datele lor nu sunt probleme nici de siguranta si nici de eficacitate. Agentie Europeana a Medicamentului este cea care va evalua toate datele stiintifice de siguranta, de calitate si eficacitate si cand se vor transmite indicatiile pentru grupa de varsta sub 16 ani le vom prelua si noi si vom prioritiza aceasta categorie", a declarat medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, intr-o interventie la Medika TV.Reprezentantul Asociatiei Parintilor din Romania spune ca acesta vaccinare trebuie sa fie una voluntara, nu obligatorie, intrucat nu exista studii certe despre eficienta.El isi exprima speranta ca pana se va ajunge la vaccinarea copiilor se va descoperi totusi medicamentul minune care sa tina virusul departe."Sunt atatea capete luminate in lumea asta, eu sper din toata inima ca se va gasi o medicatie care sa combata acest virus. Sper la un medicament care sa ne ajute sa capatam imunitate, sa capatam anticorpi si sa revenim la viata normala", ne-a declarat Iulian Cristache, presedintele Asociatiei Parintilor din Romania.