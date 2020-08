Cand vom scapa de COVID-19. Explicatiile inedite ale unui expert roman referitoare la virusuri, vaccinuri si cum va arata lumea post-epidemie - INTERVIU

"Virusurile sunt niste nano-automate care se pot reproduce parazitand un sistem deja existent"

Vaccinurile: "Fotografia pe care politia o distribuie in toate sectiile ca sa-i puna in garda pe politisti cu privire la aparitia unui potential infractor"

"Vaccinurile sunt victima propriului succes"

Foto: Cartea postala primita de parintii lui Alexandru Toma Patrascu/ captura carte

"Vaccinurile care vor iesi pe piata vor fi mai putin testate decat sunt in mod normal"

"Chiar si cu existenta unui vaccin. Nu este simplu sa scoti din circulatie existenta un virus odata aparut"

"Paradoxal, dupa ce se uita grozaviile epidemiei, viata sociala se dezvolta chiar si mai tare, explodeaza"

Alexandru Toma Patrascu a oferit un interviu pentru Ziare.com, in care a explicat ce sunt virusurile, cum functioneaza vaccinurile si de ce ar trebui sa ne vacciam, dar raspunde si la intrebarea care se afla acum pe buzele tuturor: "Alexandru provine dintr-o familie de medici bacteriologi. Cand era mic, in timpul sau liber, dupa ce iesea de la scoala, mergea in laboratorul lor si statea cu ei.Astronaut.Dupa ce am crescut, am inteles ca nu este chiar atat de usor sa devii astronaut si, oricum, ca cetatean al Republicii Socialiste Romania, n-aveai nicio sansa sa ajungi aici. Asa ca am schimbat putin cuvantul si am zis ca ma fac astronom.Ideea a venit din sesizarea unei lipse majore din peisajul informational, cultural. Nu ai unde sa gasesti informatiile corecte daca vrei sa afli mai multe despre vaccinuri, despre epidemii, despre boli. Eu am sesizat relativ tarziu aceasta lipsa. Eu sunt copil de medici. Parintii mei au fost medici bacteriologi. Cand eram mic, in timpul liber, dupa ce terminam cu scoala, ma duceam pe la ei la laborator si stateam acolo. Lucrurile astea, pentru mine, sunt obisnuite si mi-a luat un timp sa inteleg ca niste lucruri care mie mi se par cat se poate de normale si de naturale nu sunt atat de cunoscute la nivelul publicului larg. Mai mult de atat, am remarcat ca, nici daca ar vrea cineva, nu are de unde sa gaseasca aceste informatii. Evident, in momentul de fata, poti sa te duci pe Amazon si sa-ti cumperi zeci de mii de carti, dar in romana nu gasesti o sursa de informatie valabila.Am inceput in urma cu 3 ani, in vara lui 2017. Probabil ca ar fi durat mai mult daca nu ar fi inceput actuala epidemie, actuala pandemie, caci la inceputul acestui an cartea nu era inca terminata si abia prin martie m-am apucat serios sa o termin. Am mai avut nevoie de o luna si jumatate sa o definitivez. Am descoperit cu relativa surprindere ca iti trebuie foarte mult timp si efort pentru a o duce de la faza de manuscris la faza de produs finit.Da, s-a potrivit foarte bine. Sincer, as fi preferat sa scot cartea intr-o perioada mai normala.In esenta, virusurile sunt niste nano-roboti, as putea spune. Niste nano-automate care se pot reproduce parazitand un sistem deja existent. Adica ele au in componenta lor toata informatia necesara replicarii, dar nu au masinaria necesara. Este ca si cum niste roboti ar sti sa construiasca o fabrica care sa produca alti roboti. Virusurile au doar o parte din informatie. Ele stiu cum sa produca alti roboti, dar nu stiu cum sa produca si masinaria necesara, nu stiu sa produca si "fabrica". Dar ele stiu sa faca altceva, stiu cum sa-si gaseasca o fabrica potrivita pe care o invadeaza si ii deturneaza functionarea normala.Cu omul sau cu oricare organism. Virusurile nu au ceva cu noi, metaforic vorbind. Ele sunt niste ansambluri moleculare inerte. In momentul in care intalnesc un organism susceptibil, pot sa-l infecteze. Daca e sa ne luam doar dupa numere, am putea sa spunem ca noi traim in lumi complet diferite, iar granita este extrem de ingusta. Sunt foarte putine organisme microscopice care ne pot invada. Asta nu inseamna ca nu sunt unele care intr-adevar ne ataca, ne omoara si asa mai departe, doar ca sunt foarte putine acestea pentru ca nu ne potrivim. La fel cum oamenii nu pot sa traiasca pe fundul oceanului sau la 50 de km in atmosfera, imensa majoritate a fiintelor microscopice nu pot sa traiasca in corpul uman. Imensa majoritate a virusurilor traiesc pe seama bacteriilor, infectand bacterii, doar ca si noi, si plantele, si bacteriile suntem inruditi.Adica masinaria noastra biochimica este relativ similara. Sa luam exemplul recentului coronavirus, care vine de la un liliac. Deci, acelasi virus poate infecta si un liliac, poate infecta si un om, poate infecta si o pisica. Imensa majoritate a micro organismelor pot infecta doar o specie sau o gama foarte ingusta de specii. Ca sa poti sa infectezi un organism, ca sa poti sa ataci o "fabrica", trebuie sa patrunzi in ea, trebuie sa stii cum functioneaza, trebuie sa poti prelua controlul. Lucrurile astea, de obicei, sunt foarte specializate. Si atunci, unele virusuri afecteaza speciile inrudite de tipul A, alte specii inrudite, de tipul B, si asa mai departe.Bacteriile sunt organisme vii, fara doar si poate. Au o structura celulara, lucru pe care virusurile nu-l au. In codul genetic al bacteriei ai intregul set de instructiuni, nu doar pentru simpla copiere, cum au virusurile, ci si pentru producerea intregii materii necesare copierii. Deci, bacteriile sunt autonome. De cele mai multe ori, bacteriile traiesc in afara celulelor.Insa, unele bacterii s-au adaptat si invadeaza alte organisme. Exista totusi cazuri de bacterii care patrund chiar si in interiorul celulelor si traiesc acolo. Exista cazuri de bacterii care si-au pierdut o parte din propria masinarie celulara pentru ca, traind in interiorul unei alte celule, au acces la masinaria celulara a acelei celule si in timp, se poate dovedi redundant sa-ti pastrezi si tu propriile unelte. Daca tu invadezi casa vecinului si gasesti acolo furculite, cutite si ce-ti mai trebuie ca sa mananci, nu le mai cari si pe ale tale.O sa le cari o data, o sa le cari a doua oara, dar o sa descoperi ca e greu sa cari propriile tacamuri cu tine si, daca te-ai obisnuit sa gasesti si sa folosesti tacamurile casei sparte, la un moment dat zici: "Hmm, de ce sa ma mai complic cu astea ale mele?". Acesta ar putea sa fie unul din mecanismele prin care ar fi aparut virusurile. Lucrurile nu sunt inca lamurite. Una dintre explicatiile avansate este ca virusurile sunt, de fapt, urmarea unei simplificari evolutive, a unor astfel de bacterii care s-au obisnuit sa traiasca parazite in interiorul altor celule.Ca sa fac iarasi o analogie, vaccinurile sunt fotografia pe care politia o distribuie in toate sectiile ca sa-i puna in garda pe politisti cu privire la aparitia unui potential infractor. Daca stii ca ai putea sa fii atacat de X, celebrul spargator, nu e mai bine sa stii din vreme cum arata X si sa nu astepti sa iti distruga casa sau sa te omoare si sa poti sa-l identifici imediat ce apare in preajma ta?Asta fac vaccinurile. Vaccinurile invata organismul cum sa recunoasca posibilii inamici. Sistemul nostru imunitar are un tip de memorie. Celulele respective au o memorie chimica, in esenta. Ele studiaza niste informatii, iar vaccinurile dau celulelor sistemului imunitar informatii cu privire la cum arata amprenta chimica a unor posibili invadatori. Daca corpul tau este expus acestui potential invadator, sistemul imunitar antrenat in prealabil, recunoaste acea amprenta chimica si isi trimite trupele sa elimine inamicul. Si atunci nu mai faci boala sau faci o varianta foarte slaba. Depinde cat de mult reuseste inamicul sa atace. Fundamental, vaccinurile simuleaza ce se intampla in urma unei infectii reale.Putem sa spunem ca vaccinurile sunt victima propriului succes. Daca ne uitam in istoric vedem ca, de obicei, oamenii sunt complet irationali. In anii '50, cand au aparut primele vaccinuri impotriva poliomielitei, oamenii erau disperati sa obtina acel vaccin si sa-si vaccineze copiii. De ce? Pentru ca poliomielita aparea in fiecare vara si producea victime de oridinul zecilor de mii si parintii erau absolut disperati. A fost unul dintre cele mai asteptate vaccinuri. Doar ca acum, poliomielita, ca sa luam acest exemplu, cred ca a disparut. Si oamenii dintr-o data zic: "Pai. boala nu mai e, de ce sa ma mai vaccinez?".Doar ca ea inca nu a disparut de tot. Oamenii, de obicei, sunt comozi. Nu sunt neaparat vaccinisti dar vaccinarea presupune totusi un efort. Trebuie sa te duci la cabinetul medicului, sa astepti putin si daca vezi ca in jurul tau nu mai exista boala, de ce sa iti bati capul? Mai amani: "Lasa ca o sa ma duc saptamana viitoare. Lasa ca o sa ma duc luna viitoare. Hai ca ma duc peste un an, ca acum n-am timp, acum plec in concediu". Si din foarte multe astfel de instante marunte, nesemnificative la nivel individual, te trezesti ca la nivelul intregii societati, in timp, apare o masa relativ mare de oameni nevaccinati. Si atata vreme cat, o astfel de boala care este foarte contagioasa continua sa existe pe suprafata pamantului, mai devreme sau mai tarziu, te vei intalni cu ea.Sunt multe motive. Daca incepi sa diseci motivatiile oamenilor, de obicei o sa gasesti un amestec confuz de motive, mai mult sau mai putin bine digerate. Cu exceptia unei infime minoritati de nebuni patologici, majoritatea se supune mai degraba modei, se supune atitudinii privalente din cercul lor. De aceea, este foarte important de izolat acesti nebuni patologici. Stiti cum se zice: "Un nebun arunca piatra si o suta de intelepti dupa aia se lupta sa o scoata din lac", cam asa ceva.Asa se intampla si cu vaccinurile. Un nebun scoate o aberatie, dupa care se distribuie pe Facebook , pe Twitter , la televizor, pentru ca, din pacate, nu exista filtrele necesare pentru a opri aceste dezinformari, farse, aberatii. Daca discutam de situatia din Romania, este o problema majora a statului roman in a asigura niste servicii medicale de calitate. Cei mai multi nu si-au vaccinat copiii in timpul epidemiei de rujeola nu neaparat din cauza unor credinte profunde anti-vaccin. Cei mai multi nu si-au vaccinat copiii din cauza ca, vaccinul nu a fost intotdeauna disponibil la cabinete. In carte am publicat o carte postala pe care parintii mei au primit-o in 1969 pe post de reamintire a unei vaccinari. Ni se spunea: "Vedeti ca trebuie sa va prezentati cu copilul pentru vaccinare. Va asteptam in data Z, la ora Y, la circumscriptia sanitara". Erau si sanctiuni: "Nu veniti, amenda 150 de lei". Era mult in '69. Este nevoie de un efort coerent si constient din partea statului pentru a promova vaccinarea.In primul rand, nu doar la noi oamenii sunt circumspecti vis-a-vis de un nou vaccin impotriva coronavirusului. Atentie, sa nu cadem in partea cealalta! Aceste noi vaccinuri, pentru ca nu discutam de un singur vaccin (acum ceva timp erau aproape 100 de grupuri care lucrau la 100 de vaccinuri diferite) pleaca de la principii diferite, functioneaza prin principii diferite, sunt administrate de o maniera diferita, sunt testate in alte conditii. Datorita situatiei de urgenta actuale, vaccinurile care vor iesi pe piata vor fi mai putin testate decat sunt in mod normal vaccinurile. In mod normal, un vaccin este testat ani de zile.E un proces foarte lung de testare. De aceea si vaccinurile sunt atat de sigure. Teama legata de posibilele efecte secundare ale noilor vaccinuri este reala. Si aspirina poate sa te omoare. Aspirina poate sa produca niste hemoragii foarte mari. Asta nu impiedica miliarde de oameni din intreaga lume sa ia aspirina. Riscul acelor hemoragii este foarte mic in comparatie cu beneficiile pe care le iei de la acel medicament. Asa este si cu noile vaccinuri, asta daca intr-adevar riscurile asociate sunt mai mari decat cele cu care ne-am obisnuit deja. In acelasi timp, si beneficiile sunt mult mai mari.Aceste noi vaccinuri, e adevarat, au efecte secundare, dar acestea sunt relativ minore. Probabil ca n-o sa moara nimeni in urma lor. Mai ales ca, vaccinurile care sunt folosite in tarile civilizate, de obicei sunt vaccinuri care se bazeaza pe niste tehnologii foarte sigure, care sunt testate suficient de mult.Boala nu va disparea. A exista la inceput speranta ca ar putea sa fie limitata cum s-a intamplat cu SARS-CoV 1, cu primul SARS, care a disparut inainte sa apara vaccinul. Este o relatie interesanta dintre mortalitatea pe termen scurt si mortalitatea totala. Ebola, ca sa va dau un exemplu, este o boala prin comparatie mai "miscatoare" decat actuala epidemie. Poate sa omoare si 80% din oamenii infectati. Totusi, numarul total al mortilor de ebola este relativ insignifiant fata de numarul total al mortilor de coronavirus. De ce? Pentru ca o boala atat de agresiva se transmite mult mai greu. Mai precis, reusesti sa izolezi bolnavii mult mai repede si mult mai usor si sa-i scoti din circulatie.Asa s-a intamplat cum primul SARS. Primul SARS era mult mai miscator decat acesta, era mult mai violent. Simptomele se declansau mult mai rapid, dar epidemiologii au reusit sa izoleze focarele mult mai repede. Noul SARS nu este atat de ucigator, este mult mai bland, se declanseaza mult mai lent. Foarte multi oameni se infecteaza, pot sa raspandeasca boala mai departe (asimptomaticii transmit boala mai departe) chiar daca nu este vizibil ca sunt bolnavi. Lucru care face ca boala sa se raspandeasca usor, usor pentru ca tu ii scoti din circulatie pe bolnavi si contactii lor, dar mai ai nu stiu cate focare de care nu esti constient. Atunci, la nivel global, vei avea mai multe victime decat in cazul unei boli foarte agresive, dar care poate fi oprita rapid. Nu am reusit sa oprim noul SARS. Probabil ca va ramane cu noi, la fel ca gripa. Chiar si cu existenta unui vaccin. Nu este simplu sa scoti din circulatie existenta un virus odata aparut.Va reveni la normal.Dupa toate marile epidemii viata revine la normal. Paradoxal, dupa ce se uita grozaviile epidemiei, viata sociala se dezvolta chiar si mai tare, explodeaza. Putem sa ne gandim si la marile epidemii din Europa. Marea ciuma a dus la cresterea salariilor, la renuntarea la iobacie. De ce? A disparut forta de munca. Bine, discutam de cu totul alta mortalitate. Au murit foarte multi tarani, chestie care i-a facut pe nobili sa inceapa sa se bata sa obtina oameni. Si cum puteau sa-i atraga? Crescandu-le salariile.