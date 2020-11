Incidenta cazurilor la 14 zile in Capitala este de 4,45, au anuntat autoritatile. Judetul Salaj se apropie de o rata de infectare de 6 la mie

Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori calculat de DSP la nivelul Municipiului Bucuresti este de 4,45. Judetele Cluj, Salaj si Timis au o rata de infectare de peste 5 la mia de locuitori. Sunt insa trei judete unde rata de infectare este de peste 4 la mia de locuitori: Alba, Bihor si Sibiu.Alte sase judete sunt in scenariul rosu dupa ce au atins sau au trecut de rata de infectare de peste 3 la mie.Conform datelor transmise de autoritati , judetul Salaj se apropie de o rata de infectare de 6 la mie. In prezent are 5,77.De asemena, judetul Alba se apropie de depasirea pragului de 5 la mie in ceea ce priveste rata de infectare.Citeste si: