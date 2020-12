Incidenta cazurilor la 14 zile in Romania. Situatie grava in Bucuresti si Ilfov

Cea mai mare rata de infectare este in judetul Ilfov (6,87 la mie). De altfel, autoritatile au luat pentru mai multe localitati din acest judet masura prelungirii carantinei zonale pentru inca 14 zile.Capitala are o incidenta de 6,43 la mie. Tot aici, sambata au fost raportate 1.167 de cazuri noi, iar de la inceputul pandemiei pana in prezent au fost confirmate 91.653 de infectii cu noul coronavirus.Judetul Constanta are o incidenta de 5,34 la mie, iar judetele Brasov, Cluj si Timis au rate de infectare de peste 4 la mie.Arges, Braila, Galati si Ialomita au rate de infectare de peste 3 la mie.Opt judete au trecut deja in scenariul verde.Citeste si: