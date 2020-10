Zonele din Romania cel mai puternic afectate de coronavirus. Trei judete au depasit rata de infectare de peste 4 la mie

Noua judete si Bucurestiul se afla in scenariul rosu, dupa ce coeficientul infectarilor la 14 zile a depasit 3 la mie. Trei judete din Romania au depasit rata de 4 la mie. Este vorba despre Cluj (4,3), Salaj (4,31) si Timis (4).In Capitala, coeficienul infectarilor este de 3,78 la mia de locuitori. De asemenea, in Bucuresti au fost confirmate 900 de cazuri noi si 35.147, in total, de la inceputul pandemiei.Judetul Alba are o rata de infectare de 3,96 la mie.6. Bistrita-Nasaud 2625 87 1,959. Braila 3340 46 1,2610. Buzau 3856 70 1,1211. Caras-Severin 2586 70 1,8412. Calarasi 1647 62 1,0413. Cluj 9005 385 4,315. Covasna 2186 83 2,2316. Dambovita 6385 138 2,1518. Galati 6242 92 1,3819. Giurgiu 1808 17 1,3220. Gorj 2927 72 1,3721. Harghita 2940 62 3,1223. Ialomita 2104 47 1,4925. Ilfov 5934 90 1,6427. Mehedinti 2131 45 1,2732. Satu Mare 1743 78 1,4536. Teleorman 3079 96 2,0337. Timis 8922 406 4,038. Tulcea 1466 25 0,9539. Vaslui 4897 78 1,4841. Vrancea 3477 66 1,0243. - 137 -6*TOTAL 235.586 6.546Citeste si: