Carabinierii italieni avertizeaza ca Mafia va incerca sa puna mana pe vaccinurile anti-COVID. Seful Interpol: "Este aurul lichid al anului 2021"

Ajutoarele economice, fraudate

"Interesul (mafiei - n.res.) in vaccin se datoreaza cererii mari si rezervelor mici", se arata intr-un raport intern al departamentului politiei care monitorizeaza infiltrarea mafiei in economie, scrie Politico , preluand site-ul Agenzia Italia Secretarul general Interpol, Jurgen Stock, a avertizat luna trecuta ca vaccinul va deveni "aurul lichid al anului 2021", anticipand ca grupari criminale vor incerca sa-l fure din depozite sau atacand masinile de transport . Mita catre autoritatile sanitare este o alta modalitate prin care infractorii vor incerca sa sara randul la vaccinare, explica Digi 24. Mafia a exploatat deja pandemia, accesand in mod fraudulos ajutoarele economice, iar acum tinteste miliardele de euro pe care Italia le va primi de la Uniunea Europeana ca fond de recuperare economica, potrivit raportului.Gruparile de crima organizata isi diversifica "obiectul de activitate", indreptandu-se spre sectoare in crestere, cum ar fi firmele de curatenie sau de pompe funebre.O alta modalitate prin care mafia profita de pandemie, arata investigatorii, este de a imprumuta cu bani companiile aflate in dificultate, pentru ca apoi sa le preia bunurile.