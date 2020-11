Carantina a fost prelungita in Sibiu, incepand de luni. Cat timp vor mai fi valabile restrictiile

Potrivit deciziilor CJSU adoptate duminica, rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns la 11,22 la 1000 locuitori pentru municipiul Sibiu si de 11,23 cazuri la 1000 locuitori pentru localitatea Selimbar.De asemenea, in orasul Cisnadie se inregistreaza o rata de 7,75 cazuri la 1000 locuitori, in Talmaciu rata este de 10.33 cazuri la 1000 locuitori.In toate aceste localitati, carantina se prelungeste cu 7 zile, incepand de luni, de la ora 5.00.O alta decizie a CJSU Sibiu stabileste instituirea carantinei in satul Marsa, unde se inregistreaza o rata de infectare de 9,49 la 1000 locuitori. In aceasta localitate, carantina se instituie pentru 14 zile, incepand tot de luni, de la ora 5.00.CITESTE SI: