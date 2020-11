Carantina a salvat comuna Ivesti, din Galati. Incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut de la 10,67 la 2,17 la mia de locuitori

cazuri de coronavirus inregistrat aici. Masura s-a dovedit eficienta.Carantina a fost instituita initial pentru doua saptamani, apoi a fost prelungita cu inca 14 zile. Marti, 10 noiembrie, masura izolarii a fost ridicata. Jandarmii si politistii au desfiintat filtrele care au functionat la toate intrarile in localitate.Pe 13 octombrie, cand a fost instituita carantina, incidenta cazurilor de Covid-19 era de peste 10,5 la mia de locuitori, iar dupa doua saptamani scazuse doar pana la 8 la mie. Atunci, autoritatile au decis sa prelungeasca izolarea. Masura a dat rezultate, astfel ca incidenta a ajuns acum la 2,17 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori. Aproape 150 de bolnavi de Covid-19 au fost in Ivesti pana in prezent."Era o incidenta de infectare de circa 10,67 la mia de locuitori. Astfel incat astazi, 10.11.2020, avem o incidenta de infectare de doar 2,17 la mia de locuitori. Iata ca, dupa o luna de zile, masurile si-au aratat roadele", a declarant Eugen Hristache, prefectul judetului Galati.Citeste si: