Carantina ar putea fi prelungita cu 7 zile in Sibiu, Medias si alte cinci localitati. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a facut solicitarea

"Astazi, 6 decembrie a.c. a avut loc sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu. In cadrul sedintei, cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea 136/2020 s-au aprobat 7 hotarari care vizeaza solicitarea catre Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei de emitere a Ordinului Comandantului Actiunii pentru prelungirea cu 7 zile, incepand cu data de 07.12.2020 ora 5:00, a masurii de carantina zonala in Municipiul Sibiu, localitatea Selimbar, orasul Cisnadie, orasul Talmaciu, Municipiul Medias, orasul Avrig si localitatea Orlat", a anuntat Prefectura Sibiu.Potrivit sursei citate, textul complet al hotararilor care vizeaza prelungirea carantinei in cele sapte localitati, precum si modelul pentru Declaratia pe propria raspundere si modelul de declaratie pentru tranzitarea localitatilor carantinate se publica pe site-ul Institutiei Prefectului la sectiunea Activitati - Situatii de urgenta.Rata de infectare cu SARS-CoV-2 in judetul Sibiu se situa duminica la nivelul de 5 cazuri la o mie de locuitori. In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului au fost confirmate pozitiv un numar total de 139 de persoane. Duminica dimineata erau spitalizate un numar de 360 de persoane, dintre care pe ATI 32 adulti si 2 minori.Centru Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei are in monitorizare, duminica, un numar de 1.134 persoane aflate in carantina la domiciliu si un numar de 1.188 persoane in izolare la domiciliu.