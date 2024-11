Carantina din Italia pentru combaterea coronavirusului a redus poluarea din nordul tarii, au aratat imaginile satelitare publicate vineri, acesta fiind un nou exemplu al posibilului impact al pandemiei asupra emisiilor.

China, unde a inceput epidemia, a inregistrat o reducere semnificativa a poluarii dupa ce guvernul a impus interdictii de calatorie si carantine, iar datele din Italia, care a fost grav afectata de pandemie cateva saptamani mai tarziu, sugereaza un model similar.

Agentia Spatiala Europeana (ESA) a anuntat ca a observat un declin accentuat al emisiilor de dioxid de azot, un gaz toxic emis de centralele energetice, automobile si fabrici, in regiunea vaii Po din nordul Italiei, relateaza Reuters.

"Desi ar putea fi variatii usoare ale datelor din cauza plafonului de nori si a vremii schimbatoare, suntem increzatori ca reducerea observata a emisiilor coincide cu carantina din Italia care conduce la un trafic si la activitati industriale mai scazute", a declarat Claus Zehner, coordonatorul misiunii satelitare Copernicus Sentinel-5P.

ESA a publicat o animatie care arata modul in care emisiile de dioxid de azot au fluctuat deasupra Europei in perioada 1 ianuarie-11 martie, utilizand o medie a deplasarii emisiilor pentru o perioada de 10 zile. Animatia arata in mod clar scaderea nivelului de poluare in nordul Italiei.

Italia este tara europeana cea mai afectata de epidemia de coronavirus, cu peste 15.100 de cazuri confirmate si peste 1.000 de morti, iar guvernul a introdus cele mai severe controale impuse in tara de la cel de-al Doilea Razboi Mondial.

Cercetatorii care studiaza impactul emisiilor industriei si transporturilor asupra schimbarilor climatice si sanatatii oamenilor incearca sa inteleaga posibilele implicatii ale pandemiei, in timp ce economiile incetinesc, cursele aeriene sunt perturbate si sunt impuse carantine.

Potrivit Centrului pentru Cercetari in Domeniul Energiei si al Aerului Curent din Finlanda, in China emisiile de dioxid de carbon au scazut cu un sfert, sau cu 200 de milioane de tone, intr-o perioada de patru saptamani incheiata pe 1 martie, cantitatea fiind echivalenta cu circa jumatate din cantitatea de emisii din Marea Britanie dintr-un an.

Datele satelitare au mai aratat un declin puternic al emisiilor de dioxid de azot din China, incepand cu Wuhan, iar ulterior in alte orase, inclusiv in capitala, acest fapt fiind observabil timp de doua saptamani, la jumatatea lunii februarie.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMC) a anuntat vineri ca Europa a devenit epicentrul pandemiei care a ucis, pana acum, 5.000 de oameni la nivel mondial.

