Prefectura Ilfov anunta prelungirea carantinei cu 14 zile pentru patru localitati

"Ca urmare a analizei de risc efectuata de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov si a avizului Institutului National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara Hotararea nr. 70 din 02.04.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Domnesti, cu satele apartinatoare Domnesti si Teghes, judetul Ilfov", precizeaza sursa citata.Conform sursei citate, in cadrul aceleiasi sedintei au mai fost luate urmatoarele masuri : Hotararea nr. 71 din 02.04.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Jilava, judetul Ilfov; Hotararea nr. 72 din 02.04.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala pentru orasul Pantelimon, judetul Ilfov; Hotararea nr. 73 din 02.04.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala pentru orasul Voluntari, judetul Ilfov.Propunerile au fost inaintate catre Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei in vederea emiterii ordinului Comandantului Actiunii.In baza propunerilor inaintate, seful DSU, secretarul de stat dr. Raed Arafat , a emis ordinele pentru prelungirea carantinei zonale pana la data de 17.04.2021 ora 22.00, pentru toate cele patru localitati din Ilfov.