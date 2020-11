Carantina in jurul Capitalei. Lista tuturor restrictiilor pentru urmatoarele doua saptamani. In ce masura vor fi afectate Aeroportul si traficul pe DN1

Iata ce interdictii sunt impuse in localitatile intrate in carantina

Nimeni nu mai are voie sa intre ori sa iasa fara un motiv in sau din localitatile carantinate. Timp de 14 zile, politia va face filtre si-i va verifica pe toti care tranziteaza acele zone."Aeroportul nu va fi afectat pentru ca tranzitul DN1, care traverseaza Otopeni, nu va fi blocat. Nu, nu. Masurile care se vor impune acolo local nu vor afecta traficul", a precizat, sambata seara, prefectul judetului Ilfov, Daniel Zamfir.Rata de infectare in judetul Ilfov a crescut sambata de la 7,89 la 8,17. La nivel national, primul loc este ocupat de judetul Sibiu, cu 8,82 la mie, urmat de Ilfov si Cluj, cu 7,19.Potrivit deciziei sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sunt impuse urmatoarele restrictii:- Este strict interzisa intrarea/iesirea din zonele carantinate prin alte zone si cai de acces in afara celor deschise circulatiei publice, pe drumurile nationale, judetene, comunale si forestiere.- Circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor este interzisa, cuexceptia motivelor bine justificate, prevazute in prezenta hotarare, pe baza declaratiei peproprie raspundere, legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.Autoritatile identifica toate persoanele care au domiciliul in zonele carantinate si le introduc intr-o baza de date.- Limitarea la maximum a deplasarii persoanelor si monitorizarea permanenta arespectarii acestei masuri.- In intervalul orar 06.00-22.00, in interiorul zonelor carantinate, seinterzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoareleexceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta, gospodarie silocul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza alepersoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurariiactivitatii profesionale, pentru persoanele cu varsta peste 65 de ani in intervalul orar 10:00 - 14:00, iar pentru persoanele cu varsta sub 65 de ani, in intervalele orare 06:00 - 10:00, respectiv 14:00 - 20:00;c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata dela distanta;d) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizicaindividuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat sipentru nevoile animalelor de companie/domestice;e) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;f) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;g) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;h) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produseagroalimentare;i) ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate;j) participarea la programe sau proceduri in centrele de tratament;k) pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere avehiculelor;l) eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi prevazute de lege;m) alte motive justificative precum: ingrijirea / insotirea copiilor / membrilor defamilie, ingrijirea unei rude / afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;n) participarea la activitati religioase.o) deplasari ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al carorinterval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul,trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane si care poate fi dovedit prinbilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei.4. In intervalul orar 22.00-06.00, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodarieieste permisa numai pentru motivele prevazute la pct.3, lit.a), c), m) si o).5. In/Din zonele mentionate la art. 1 alin. (2) este permisa intrarea/iesirea pentru:a) transportul de marfa indiferent de natura acestuia, al materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice in localitatea carantinata, precum si pentru aprovizionarea populatiei;b) persoanele care nu locuiesc in zonele carantinate, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitare,veterinare, situatiilor de urgenta, administratie publice, a asistentei si protectiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publica, agriculturii, comert si alimentatie publica, comunicatiilor si transporturilor;c) persoanele care locuiesc in zona carantinate si desfasoara activitatea profesionalain afara zonei carantinate;d) persoanele care realizeaza activitati agricole sau pentru comercializarea deproduse agroalimentare;e) deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;f) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata dela distanta;g) urgente medicale.6. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele suntobligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatie deserviciu sau adeverinta eliberata de angajator.7. In interiorul localitatii se interzice circulatia persoanelor in grupuri pietonale maimari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemeneagrupuri.8. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele suntobligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, declaratia pe propriaraspundere, completata in prealabil.9. Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, datanasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasariidintre cele prevazute la art.4, pct.3 si pct.5, data completarii si semnatura.10. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor si rugaciunilor colective, sedesfasoara in interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult doar pentru persoanele cudomiciliul, resedinta ori adresa declarata in zonele carantinate cu respectarea regulilorde protectie sanitara, de minim 4mp/persoana, stabilite prin ordinul comun alministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne , emis in temeiul art. 45 si al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.11. Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia inlacasurile de cult, cu participarea a maximum 20 persoane (numarul ce include sipersoanele care oficiaza slujba religioasa).12. Se permite oficierea slujbelor de inmormantare , cu participarea a maxim 8persoane in interior, iar in exterior cu participarea a maxim 20 de persoane.13. Se permite oficierea evenimentelor de stare civila cu prezenta a maxim 10persoane in interiorul cladirii, iar in exterior cu participarea a maxim 20 persoane, curespectarea regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministruluisanatatii si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.Jandarmii si politia va verifica daca aceste masuri sunt respectate1. Se permite tranzitarea localitatii carantinate de catre persoanele care nu audomiciliul pe raza acestuia, fiind interzisa oprirea in localitate.2. Prin grija administratiei publice locale si a Inspectoratului de Politie JudeteanIlfov se vor stabili caile de circulatie care tranziteaza zona respectiva si aducerea lacunostinta populatiei prin mijloacele mass-media a acestei masuri.- In zonele carantinate se interzic evenimentele private (nunti, botezuri, mese festive, etc.) in spatii inchise si deschise; Si evenimentele private pentru copii sunt interzise in spatiile inchise- sunt inchise restaurantele, terasele si cafenelelor, atat in interiorul cat si in exteriorurl cladirilor- sunt interzise jocuruile de noroc- se interzice organizarea adunarilor publice, organizarea de spectacole, concerte, activitati culturale, artistice sau de divertisment.- se interzic competitiile sportive individuale sau colective care sedesfasoara in spatii inchise sau deschise, cu exceptia celor profesioniste organizate defederatiile de profil;- se interzice organizarea pietelor pentru produse nealimentare, a targurilor, oboarelor sitalciocuri;- se inchid saloanele comsetice- magazinele alimentare si nealimentare vor avea program in intervalul orar 22.00-06.00, cu exceptia farmaciilor si a statiilor de distributie carburant care pot avea programnon-stop.- se limiteaza numarul de persoane in incinta magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectareanormelor de distantare fizica.- in cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limiteaza accesul persoanelor astfel incat sa se asigure 8 mp/persoana cu respectarea normelor de distantare;- operatorii economici au obligatia de a afisa la loc vizibil, la intrarea inunitate, a programului de functionare precum si a restrictiilor stabilite, inclusiv numarulmaxim de persoane care pot avea acces simultan in interior.- agentii/operatorii economici in domeniul comercializarii produselornealimentare de genul retailerilor de materiale de constructii si bricolaj isi vor suspendatemporar activitatea in zilele de sambata si duminica.- operatorii economici care desfasoara activitati de transport persoane si care tranziteaza zonele carantinate vor putea efectua opriri in statiile proprii pentru urcarea sau coborarea calatorilor. Operatorii vor lua masurile necesare pentru limitarea accesului in mijloacele de transport astfel incat sa fie respectate masurile de distantare fizica,- directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov va evalua si prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor si va transmite solicitarile de sprijin cu materiale sanitare si personal de specialitate catre Institutul National de Sanatate Publica/MinisterulSanatatii.- Populatia va fi avertizata prin sistemul Ro- Alert cu privire la masurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei.In urma analizei de risc, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a emis sambata ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru urmatoarele localitati:Otopeni,Magurele - cu satele apartinatoare Alunisu, Dumitrana, Magurele, Pruni si Varteju,Corbeanca - cu satele apartinatoare Ostratu, Petresti si Tamas,Popesti Leordeni,Dobroiesti - cu satele apartinatoare Dobroesti si Fundeni,Mogosoaia.De asemenea, Raed Arafat a semnat si ordinul pentru Lumina, Costinesti, Agigea, Mihail Kogalniceanu, Medgidia, Valu lui Traian si Techirghiol din judetul Constanta.