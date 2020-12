Carantina in Slobozia, prelungita inca 7 zile. Rata de infectare este de 6,2 la mie

Prin ordinul Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) din 10 decembrie, masura de carantina zonala a municipiului Slobozia se prelungeste pentru o perioada de 7 zile."Perioada de carantinare a localitatii Slobozia se prelungeste pentru o perioada de inca 7 zile. Suntem aproape de a iesi din perioada de carantinare a localitatii pentru ca incidenta cazurilor de imbolnavire este de 6,2/1000 locuitori si este in scadere in ultimele zile", au anuntat, joi seara, reprezentantii Primariei Slobozia.Astfel, in perioada urmatoare, vor trebui respectate in continuare masurile impuse in ultimele trei saptamani in incercarea de a limita raspunderea coronavirusului.Printre altele, se mentine limitarea capacitatii magazinelor/supermarketurilor/hipermarketurilor la maxim 30%, cu respectarea normelor de distantare fizica.In cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale, se limiteaza accesul persoanelor, astfel incat sa se asigure 8 metri patrati/persoana.In judetul Ialomita, de la debutul pandemiei s-au inregistrat 5.415 cazuri de COVID-19, 37 de noi cazuri fiind raportate joi.CITESTE SI: