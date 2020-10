Carantina pe intreaga Capitala sau doar pe anumite cartiere- focar? Pragul de alerta este cand rata de incidenta ajunge la trei la mie

"Este reglementat in hotararea de guvern. Daca este depasita rata de incidenta de trei la mie, cazuri cumulate pe ultimele 14 zile, scolile vor trece in regim online, integral. De asemenea - aici trebuie facuta o evaluare foarte serioasa, stiti ca, de regula, am zis ca scoatem focarele, cazurile care nu reflecta raspandirea in comunitate - se poate ajunge inclusiv la carantinarea anumitor zone," declara Ludovic Orban.In Capitala, rata de incidenta este de 2,39, iar specialistii spun ca ritmul de crestere se va mentine si zilele urmatoare. Asta inseamna ca rata de 3 la mie, de la care se intra in scenariul rosu, ar putea fi fi atinsa curand.Medicul Octavian Jurma a explicat la Realitatea TV cum se masoara rata de incidenta. "Ne referim la o medie mobila la 7 zile care acum este deja la 450 de cazuri. Incidenta cumulata masoara efectiv numarul de cazuri din ultimele 14 zile si il imparte la populatia Bucurestiului. Cumulat, am avut 5300 de cazuri il impartim la populatia Bucurestiului si ne da aceasta rata. Este o certitudine statistica ca saptamana viitoare nu mai este nimic care poate impiedica acest numar. Orice masuri s-au luat astazi ele vor avea efect peste doua saptamani".Concret, Capitala intra in carantina la aproape 6.500 de cazuri inregistrate in doua saptamani.Adriana Pistol, sefa INSP: "Va urma aceasta tendinta si saptamana viitoare, la un moment dat, fie ca o sa fie miercuri sau in alta zi a saptamanii, e foarte posibil ca in Capitala sa se impuna acest prag. Pragul de 3 la mie reprezinta un prag de alerta, adica reprezinta momentul in care trebuie instituite niste masuri".Masurile vor fi luate dupa o analiza a Directiilor de Sanatate Publica locale, prin care vor fi identificate zonele cu transmitere comunitara crescuta. Printre ele se numara restrictii de circulatie sau carantinare pentru anumite cartiere unde se inregistreaza o incidenta crescuta a cazurilor de coronavirus Adriana Pistol, sefa INSP: "In momentul in care pun pe masa toate informatiile pe care le detin voi institui masuri unde exista probleme. Daca trebuie sa carantinez un cartier, carantinez, daca carantinez un sector, il carantinez. Daca situatia va arata ca cazurile sunt dispersate pe intreg teritoriul. Se ia in discutie daca carantinez sau nu municipiul".Totodata, potrivit reglementarilor in vigoare, la o rata de incidenta de 3, toate scolile intra in scenariul rosu, ceea ce inseamna ca elevii vor face orele exclusiv online.Citeste si: Orban: In Bucuresti, daca rata de raspandire va depasi 3 la mia de locuitori, scolile vor trece in regim online. Obiectivul nostru este sa nu ajungem la carantinarea Capitalei