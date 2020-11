Lista noilor localitati din Constanta si Alba care urmeaza sa intre in carantina sambata si duminica

"In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Constanta, respectiv Alba, tinand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul National de Sanatate Publica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a emis in data de 27.11.2020, ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru Cernavoda, Cumpana, Targusor din Judetul Constanta si localitatea Vintu de Jos din Judetul Alba.Carantina pentru localitatile din Judetul Constanta intra in vigoare in data de 28.11.2020, de la ora 20:00.Carantina pentru localitatea din Judetul Alba intra in vigoare in data de 29.11.2020, de la ora 06:00", se arata intr-o informare a Grupului de Comunicare Strategica.Potrivit raportului autoritatilor sanitare din Romania, Constanta se afla pe primul loc in Romania, cu o incidenta a infectiilor de 7,54 la mie.In ultimele 24 de ore, DSP-Constanta a raportat 573 de cazuri noi de infectii cu SARS-COV-2.Pe 19 noiembrie, municipiul Constanta intra in carantina dupa o rata de infectare de 8,78 la mie.Judetul Alba are o incidenta de 5,35 la mie si 121 de cazur noi, la 24 de ore.Citeste si: