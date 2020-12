Carantina se prelungeste cu o saptamana in localitatile Bragadiru si Chiajna din judetul Ilfov

"In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta emisa la propunerea Directiei de Sanatate Publica a judetului Ilfov, tinand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul National de Sanatate Publica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a emis in data de 04.12.2020 ordinele de prelungire a masurii de carantina zonala pentru o perioada de 7 zile, incepand cu data de 04.12.2020, ora 22,00, instituita pentru orasul Bragadiru si comuna Chiajna cu satele apartinatoare Chiajna, Dudu si Rosu din judetul Ilfov", a precizat Prefectura Ilfov.Citeste si: Nelu Tataru: Corpul de control face o evaluare la Spitalul Judetean Resita. Sper ca managerul sa fie schimbat