Carantina zonala se prelungeste cu o saptamana pentru localitatile ilfovene Domnesti, Pantelimon si Voluntari

"Ca urmare a analizelor de risc efectuate de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Ilfov pentru comunitatile din localitatile ilfovene Domnesti, Pantelimon si Voluntari si aavizelor emise de Institutul National de Sanatate Publica, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a adoptat in sedinta extraordinara de astazi, 17 aprilie 2021: Hotararea nr. 101 din 17.04.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala pentru comuna Domnesti, cu satele apartinatoare Domnesti si Teghes, judetul Ilfov; Hotararea nr. 102 din 17.04.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala pentru orasulPantelimon, judetul Ilfov; Hotararea nr. 103 din 17.04.2021 privind propunerea prelungirii masurii de carantinare zonala pentru orasul Voluntari, judetul Ilfov", a transmis, sambata seara, Prefectura Ilfov.Sursa citata a precizat ca seful DSU, Raed Arafat , a semnat ordinele privind prelungirea carantinei in cele trei unitati administrativ-teritoriale pana in 24 aprilie.De asemenea, Prefectura anunta ca s-a revocat carantina in Jilava.Judetul Ilfov ramane cu cea mai mare rata de infectare din tar a, avand o incidenta cumulata de 6,13 cazuri la mia de locuitori.