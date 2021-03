Carantina in Timisoara si localitatile invecinate, prelungita cu sapte zile dupa ce rata de infectare a ajuns la 8,43 la mie

masura a fost adoptata cu 27 de voturi "pentru", fiind necesare 26.Rata de infectare a ajuns la Timisoara miercuri, 24 martie, la 8,43 la mia de locuitori, fiind in crestere de la 8,37.Va reamintim ca Timisoara, Dumbravita, Giroc, Mosnita Noua si Ghiroda mai sunt pana in 25 martie in carantina, la miezul noptii, dupa un ordin al sefului DSU Raed Arafat Cea mai mare rata de infectare din Timis este la Padureni - 12,97. La nivelul judetului Timis, rata se mentine aproape constanta, scade cu 0,01 de la 6,14 la 6,13.Ce masuri trebuie respectate in aceasta perioada" Dupa analiza atenta a tuturor datelor primite din partea Directiei de Sanatate Publica Timis si a specialistilor din cadrul Comitetului Judetean de Situatii de Urgenta Timis, s-a decis ca se va solicita Centrului National de Coordonare si Conducere a Interventiei emiterea Ordinului Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta privind prelungirea pentru o perioada de 7 zile a masurii de carantina zonala pentru Timisoara, Mosnita Noua, Dumbravita, Ghiroda si Giroc, incepand cu data de 25 martie 2021 ora 00:00.DSP a facut in cursul zilei de ieri analiza si a trimis INSP propunerea de carantinare pe 7 zile. INSP a transmis avizarea carantinarii pe 14 zile.Fata de prevederile precedentei hotariri de carantinare zonala a a municipiului Timisoara si comunelor Dumbravita, Giroc, Ghiroda si Mosnita Noua in hotararea adoptata azi sunt o serie de modificari:- Se introduce in declaratia pe proprie raspundere un paragraf privind deplasarea in scopul vaccinarii impotriva SARS-COV 2, cu prezentarea dovezii privind programarea.- O alta modificare se refera la prelungirea cu o ora a programului de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializarii de bunuri alimentare si nealimentare pana la ora 21.- Eliminarea restrictiilor orare pentru persoanele peste 65 de ani.- Dupa ora 22 nu se va mai putea iesi din casa pentru activitati fizice, ci doar pentru vaccinare, interes profesional, asistenta medicala de urgenta si nevoile animalelor de companie.