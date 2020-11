Carantina prelungita cu 14 zile in localitatile Zalau, Cehu Silvaniei si Jibou. Motivul facut public de autoritati

Zalau a fost primul municipiu resedinta de judet din Romania care a intrat in carantina, in 5 noiembrie, cand rata de infectare era 8,47 la mia de locuitori, iar acum a ajuns la 8,72."La propunerea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Salaj, comandantul actiunii, secretarul de stat in MAI - Raed Arafat a semnat ordinele de prelungire a carantinei zonale pentru localitatile Zalau, Cehu Silvaniei si Jibou. Astfel, carantina zonala va fi prelungita incepand de astazi, 19 noiembrie, pentru o perioada de 14 zile", se arata intr-un comunicat al Prefecturii Salaj citat de Stirile TVR In Zalau, rata de incidenta a cazurilor de Covid a fost de 9,49 la mia de locuitori, iar riscul epidemiologic este de "o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare".In orasul Jibou, incindenta este acum de 10,67 cazuri la mia de locuitori, iar in Cehu Silvaniei de 6,81.Citeste si: