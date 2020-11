Carantinarea orasului Ineu, contestata in instanta de primarul PNL: "O decizie tardiva, noi suntem in scadere"

Primarul orasului Ineu, Calin Abrudan, considera masura carantinarii nu mai este oportuna in acest moment.Edilul mai spune ca mai bine de jumatate dintre cazurile raportate sunt inregistrate in 2 spitale , care deservesc o intreaga regiune. Calin Abrudan considera ca si modul in care se analizeaza datele nu este tocmai corect, relateaza Europa Fm. In Ineu se fac mai multe testari decat in alte localitati, si deci numarul cazurilor descoperite este mai mare, dar asta nu inseamna ca in alte localitati nu exista cazuri multe, ci doar ca nu sunt confirmate. In aceste conditii, primarul Calin Abrudan considera ca masura carantinarii nu ar face decat sa creeze probleme, pentru ca o declaratie in plus nu ar rezolva problema pandemica.Primaria Ineu a contactat deja aceeasi avocata care, pe data de 21 august, a castigat in instanta anularea carantinei in comuna Seleus, tot din judetul Arad."In opinia noastra, este o decizie tardiva, venita in momentul in care noi suntem in scadere ca numar de pozitivi. In urma cu o saptamana am avut, intr-adevar undeva la peste 8 cazuri noi zilnic, acum am coborat la cinci pozitivi pe zi. Cele mai multe cazuri sunt la cele doua spitale, astfel ca noi intram in carantina practic pe cele doua focare. Am luat legatura cu un avocat, asteptam semnarea ordinului si speram sa ajungem cat mai repede la Curtea de Apel."Un alt aspect care-l nemultumeste pe edilul local este legat de faptul ca la nivelul judetului mai sunt localitati in care incidenta a depasit 10 cazuri la mia de locuitori, fara sa se ia masura carantinarii."Putem sa ne uitam chiar si la municipiul Arad, unde numarul de cazuri este mare. La Ineu avem in jur de 100 de pozitivi, care raportat la suprafata orasului si la numarul de populatie, nu mi se pare foarte mult. Oamenii sunt deja ingroziti de efectele virsului, limitati de masurile restrictive luate deja, carantinarea nu aduce decat mai multa neliniste. Eu sunt un om care respecta legile, intelege astfel de masuri, atunci cand este cazul, dar carantinarea noastra mi se pare o exagerare", a mai precizat Abrudan, citata de aradon.ro.