Caras-Severin: Petrecere de majorat cu 28 de persoane, oprita de politisti. Autoritatile au dat amenzi in valoare de 18.000 de lei

Potrivit unui comunicat de presa, de sambata, al Inspectoratului de Politie al judetului Caras-Severin, in noaptea de vineri spre sambata (23 spre 24 octombrie) politistii au intrerupt petrecerea, evacuand si sanctionand cele 28 persoane gasite la eveniment "Organizatorii evenimentului au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare de 5.000 de lei, conform Legii nr.55 din 2020. In total, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 18.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor dispuse de autoritati pentru prevenirea raspandirii virusului COVID-19", arata sursa citata.Politistii reamintesc cetatenilor ca in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 856 din 2020, in aceasta perioada nu este permisa organizarea evenimentelor private.