Cardiologii cer ca pacientii cu afectiuni cardiovasculare sa fie testati pentru COVID-19 la internare

"Lucrurile au fost discutate pe larg la conferinta de primavara, pe care am sustinut-o in ultimele cinci zile (...) si stau in felul urmator: bolile cardiovasculare reprezinta principala complicatie a infectiilor COVID-19, raspunzand de 70% dintre comorbiditatile din care pacientii cu COVID-19 decedeaza. Pe de alta parte, bolile cardiovasculare reprezinta un risc major pentru infectia cu SARS-CoV-2, intre 10 si 12% dintre infectiile cu SARS-CoV-2 se datoreaza bolilor cardiovasculare sau comorbiditatilor legate de bolile cardiovasculare", a spus Vinereanu, marti, intr-o conferinta de presa online organizata de Societatea Romana de Cardiologie.El a subliniat importanta testarii pentru COVID-19 a persoanelor cu afectiuni cardiovasculare care se interneaza."Patologia cardiovasculara (...) se poate decompensa in urma unei infectii cu SARS-CoV-2, de aici importanta testarii obligatorii la internare in spital a oricarui pacient cardiovascular si noi am facut un demers catre Directia de Sanatate Publica si catre Ministerul Sanatatii, in asa fel incat sa fie inclusa pe lista patologiilor care trebuie obligatoriu testata la internarea in spital si sa avem finantare corespunzatoare in acest sens. Deocamdata nu suntem pe aceasta lista", a afirmat Vinereanu.Consilierul prezidential Diana Paun a prezentat un mesaj din partea Administratiei Prezidentiale, potrivit caruia bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate in Romania, dar nu numai.Ea a afirmat ca bolile cardiovasculare sunt evitabile prin preventie, aspect care presupune evitarea factorilor de risc comportamentali. Diana Paun a spus ca in Europa hipertensiunea este asociata cu stilul de viata, cu obiceiurile nesanatoase, iar in Romania inclusiv cu lipsa traditiei in ceea ce priveste un tratament continuu.Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a spus ca, printre masurile strategice pe care institutia pe care o reprezinta le are in vedere, referitor la bolile cardiovasculare, se numara cresterea capacitatii de a derula activitati de promovare a sanatatii eficace si eficiente la nivel national si local; evaluarea nevoilor, inclusiv adaptarea mesajelor si canalelor de comunicare la nevoile si specificul populatiei si nivelul actual de dezvoltare al societatii; mai buna cunoastere a starii de sanatate si a determinantilor bolii si evaluarea adecvata a rezultatelor imediate si pe termen lung; elaborarea de propuneri pentru revizuirea si actualizarea programei de educatie pentru sanatate in scoli si licee si in mai stransa colaborare cu Ministerul Educatiei pentru implementarea eficace a interventiilor vizand promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate la copii de varsta scolara.Elisabeta Badila, presedintele grupului de lucru pe hipertensiune arteriala din cadrul Societatii Romane de Cardiologie, a declarat ca cercetarile arata ca mai multi romani inteleg importanta masurarii hipertensiunii arteriale."Daca anul trecut 10% dintre romanii intervievati nu-si masurasera niciodata tensiunea arteriala, anul acesta procentul acestora s-a redus la jumatate si doar 5% dintre romanii intervievati nu si-au masurat niciodata tensiunea arteriala in 2020, insa mai putini dintre pacientii hipertensivi respecta tratamentul (...). Anul trecut 74% dintre pacienti respectau exact tratamentul propus, anul acesta 58% respecta exact tratamentul prescris (...) 8% dintre pacientii intervievati nu iau toate medicamentele prescrise sau folosesc alt dozaj", a afirmat Badila.Potrivit acesteia, fata de 2019, mai putini romani cred ca hipertensiunea e o afectiune pe care o au doar cei de peste 60 de ani."Ne propunem, ca si noutate, o campanie tv cu impact mare asupra populatiei, care il aduce in prim plan pe domnul Mircea Lucescu, care a acceptat sa fie promotorul acestei campanii dedicate hipertensiunii arteriale", a adaugat Badila.