Care este cel mai periculos loc din supermarket de unde risti sa iei virusul

"Aceste particule au dimensiuni diferite, de la 0,3 μm la valori mai mari, inclusiv masa este diferita si in functie de curentii de aer, aceste particule pot reveni la sol sau pot fi ridicate. Deci pot fi transportate intr-un mediu dat. Am sa fac referinta la un exemplu extrem de simplu si cunoscut de noi: smogul de deasupra oraselor atunci cand se intampla asa numita inversie termica.Deci un strat de poluare care ramane aproape de sol, atunci cand temperatura la sol este joasa, este mai mica decat in straturile ridicate. Un astfel de fenomen se produce si in zonele comerciale, mai ales acolo unde sunt spatiile frigorifice", a explicat el la Digi24.Profesorul si-a sustinut teoria oferind un exemplu."Este un culoar de intrare intre doua spatii frigorifice, capetele de intrare si de iesire. Aerul cald si cu particule din mediul respectiv coboara in aceasta zona, balteste aici si reuseste sa elibereze particulele pe margine, pe capetele de intrare.De aceea, in aceste spatii, aproape de sol, vor fi gasite concentratii mai mari de particule, potential si particule care contin virusul", a spus el.Astfel, a sustinut profesorul, spatiile cele mai vulnerabile din supermarketuri sunt zonele de intrare pe culoarul din spatiul frigorific."Recomandarea mea este sa nu zabovim foarte mult in aceste zone", a punctat el.