Care este riscul de a te infecta cu COVID-19 in timp ce zbori cu avionul

Expertii au studiat un zbor SUA - Taiwan dupa ce au aflat ca la bord au fost 12 oameni infectati cu COVID-19, dar asimptomatici. Toti cei 328 de pasageri si membri ai echipajului au fost testati ulterior, dar niciunul nu s-a imbolnavit, potrivit CNN Oamenii de stiinta nu contesta existenta cazurilor in care pasagerii infectati transmit mai departe virusul persoanelor alaturi de care calatoresc, dar declara ca rata de transmisie este mica.In cazul unei curse Marea Britanie - Vietnam, un pasager infectat a dat virusul altor 14 pasageri si unui membru al echipajului.Riscul ar putea fi mai redus in cazul avioanelor deoarece aerul din aeronavele moderne este inlocuit la fiecare 2-3 minute, iar majoritatea sunt dotate cu filtre care opresc 99,99% dintre particule.Arnold Barnett, profesor de statistica la Sloan School of Management de la MIT, a descoperit, in urma unor calcule, ca in cazul zborurilor scurte, efectuate de aeronave cu cate trei scaune pe fiecare parte a culoarului, daca toata lumea poarta masca, riscul de infectare cu COVID-19 este de 1 la 4.300. Daca locul din mijloc este liber, riscul scade la 1 la 7.700.Calculul se aplica pentru zborurile de doua ore si au fost facute luand in calcul datele din Statele Unite ale Americii, natiune grav afectata de pandemie. Riscul ar putea fi si mai mic in cazul curselor efectuate in zone cu mai putine cazuri.