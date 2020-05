Care este situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei

Ziare.

Numarul cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 ina ajuns, marti dimineata, la 3.313, dintre care 425 mortale, informeaza MTI.In prezent, in spitalele ungare sunt tratati 746 de pacienti infectati cu noul coronavirus, iar 11.016 de persoane se afla in carantina oficiala la domiciliu.Cele mai multe cazuri de COVID-19 se inregistreaza in Budapesta (1.595), urmata de judetele Pesta (445) si Fejer (338), iar cele mai putine in judetul Vas (14). Ungaria are o populatie de aproximativ 9,78 milioane de locuitori.Ins-au inregistrat inca 23 de cazuri confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, perioada in care inca 15 de pacienti s-au vindecat, a anuntat marti dimineata Centrul operational de criza de la Sofia, potrivit BTA.Numarul total de cazuri de COVID-19 din Bulgaria, tara cu aproape 7 milioane de locuitori, a ajuns la 2.004, iar cel al deceselor la 93, cu 15 mai multe fata de acum o saptamana. Pana in prezent, 342 de pacienti s-au vindecat. Varsta medie a celor decedati este 66,7 ani.Ministerul Sanatatii dina anuntat, marti dimineata, inca trei cazuri de deces provocate de noul coronavirus. Este vorba de doua femei si un barbat, cu varste cuprinse intre 60 si 80 de ani, din Edinet, Orhei si Chisinau, transmite Radio Chisinau.Pana in prezent, in Republica Moldova au fost confirmate 4.995 de cazuri de infectie COVID-19, dintre care 610 sunt din regiunea transnistreana, si au fost confirmate 1.197 cazuri de infectare in randul angajatilor sistemului de sanatate, dintre care 285 de medici si 438 de asistente medicale. Populatia acestei tari este de aproximativ 4,04 milioane locuitori.In, numarul cazurilor confirmate de COVID-19 era marti la ora locala 10:00 (07:00 GMT) de 16.023, dintre care 375 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, a anuntat ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov.De la declararea pandemiei, in Ucraina s-au imbolnavit de COVID-19 un numar de 1.105 copii si 3.114 membri ai personalului medical.Potrivit lui Stepanov, pana in prezent, 3.370 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2 s-au vindecat, iar 425 au decedat in Ucraina, stat cu o populatie de 43,77 milioane locuitori.Pana luni, la ora locala 15:00 (13:00 GMT), innumarul cazurilor confirmate a ajuns la 10.176, dintre care 218 fatale, indica datele publicate de site-ul covid19.rs.Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat 145.604 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si cu prezenta simptomelor de infectare a aparatului respirator), dintre care 5.012 in ultimele 24 de ore.In Serbia, tara cu 8,74 milioane de locuitori, sunt spitalizati 1.123 de pacienti cu COVID-19, iar 3.290 de persoane infectate cu noul coronavirus s-au vindecat complet.