Care este situatia cazurilor de COVID-19 in tarile vecine Romaniei

a raportat luni dimineata 3.756 de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus (cu 15 mai multe decat in ziua anterioara), dintre care 491 de cazuri mortale, informeaza MTI.Pana luni dimineata 1.711 pacienti spitalizati cu COVID-19 s-au vindecat. In prezent, 11.810 de persoane se afla in carantina oficiala la domiciliu.Website-ul koronavirus.gov.hu informeaza ca Ungaria se afla in a doua faza a epidemiei, in care SARS-CoV-2 inca se raspandeste. Obiectivul acum este de a relua gradual viata normala, urmand un program strict. Cresele si gradinitele se redeschid treptat, in timp ce invatamantul online in scoli va continua pana la 15 iunie.Cele mai multe cazuri de COVID-19 se inregistreaza in Budapesta (1.780), urmata de judetele Pesta (525) si Fejer (367), iar cele mai putine in judetul Bekes (11). Ungaria, tara o populatie de aproximativ 9,78 milioane de locuitori, a efectuat pana acum 164.619 de teste.Ins-au inregistrat inca sase cazuri confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, cand nu a fost consemnat niciun deces din cauza noului coronavirus, transmite BTA.Numarul total de cazuri de COVID-19 din Bulgaria, tara cu aproape 7 milioane de locuitori, a ajuns la 2.433.In prezent, in spitalele bulgare se afla internati 235 de pacienti cu COVID-19, dintre care 20 in sectiile de terapie intensiva, fiind prima data cand numarul celor vindecati in ultimele sapte zile a depasit numarul noilor cazuri de infectare, in aceeasi perioada.Potrivit Radio Chisinau,a inregistrat, pentru a doua saptamana consecutiv, peste 1.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. In ultimele sapte zile in Republica Moldova s-au inregistrat 1.033 de cazuri de infectie cu COVID-19.Conform worldometers.info, numarul total de cazuri de COVID-19 in Republica Moldova (tara cu o populatie de aproximativ 4,04 milioane locuitori) a ajuns luni dimineata la 7.093, dintre care 250 cazuri fatale. Un numar de 3.713 pacienti s-au vindecat complet.Republica Moldova are un raport de 1.758 de cazuri de COVID-19 la 1 milion de locuitori, indicator mai mare decat in alte state, precum Ucraina (480/1 milion), Polonia (561/1 milion), Bulgaria (349/1 milion) sau Ungaria (387/1 milion).a raportat pana luni la ora locala 10:00 (07:00 GMT) 21.245 de cazuri de COVID-19, dintre care 259 de noi cazuri in ultimele 24 de ore, a anuntat ministrul sanatatii ucrainean Maksim Stepanov. In acelasi interval, 126 de pacienti s-au vindecat, iar sase au decedat de COVID-19.De la declararea pandemiei, in Ucraina s-au imbolnavit de COVID-19 un numar de 1.546 de copii si 4.112 membri ai personalului medical.Potrivit lui Stepanov, pana in prezent 7.234 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2 s-au vindecat, iar 623 au decedat in Ucraina, tara cu o populatie de 43,77 milioane locuitori. In ultimele 24 de ore, autoritatile medicale din Ucraina au realizat 6.270 de teste Real Time PCR.Pana duminica la ora locala 15:00 (13:00 GMT), innumarul cazurilor confirmate a ajuns la 11.159, dintre care 238 fatale, arata datele publicate de site-ul covid19.rs.In ultimele 24 de ore, in Serbia nu s-a consemnat niciun deces cauzat de COVID-19. Laboratorul national al Institutului Torlak din Belgrad a testat 217.856 de persoane eligibile (situate in zona de transmitere intensa a virusului si cu prezenta simptomelor de infectare a aparatului respirator), dintre care 3.644 in ultimele 24 de ore.In Serbia, tara cu 8,74 milioane locuitori, mai sunt spitalizati 658 de pacienti cu COVID-19, iar 5.857 de persoane infectate cu noul coronavirus s-au vindecat complet.