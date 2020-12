Care sunt efectele noii tulpini COVID-19 asupra copiilor. Medic: "De la inceputul epidemiei in Wuhan, virusul a suferit circa 25 de mutatii importante"

De la inceputul pandemiei, virusul a suferit circa 25 de mutatii importante

Vaccinul, inca eficient in ciuda mutatiilor

Peter Horby, profesor de boli infectioase la Universitatea Oxford, sustine ca exista dovezi care atesta ca aceasta tulpina se transmite mult mai rapid decat celelalte.Neil Ferguson, epidemiolog la Imperial College, Londra, sustine ca exista pana acum semne cum ca exista un risc mai mare de infectare in randul copiilor in cazul acestei tulpini noi, potrivit Reuters. El mai spune ca nu se stie pana acum care ar fi cauza, dar ca acest lucru reiese din datele colectate.Wendy Barclay, specialist in virologie la Imperial College, sustine ca printre mutatiile noi se numara si modificari ale modului in care virusul intra in celulele umane, ceea ce poate inseamna ca "copiii sunt, probabil, la fel de sensibili la virus precum adultii".Ziare.com a luat legatura cu Radu Tincu, medic ATI la Spitalul Floreasca, din Bucuresti, pentru a afla cum ar putea aceasta tulpina sa afecteze copiii, dar si cum un virus poate suferi o mutatie in asa fel incat sa afecteze mai mult sau mai putin o anumita categorie de persoane.Medicul sutine ca, potrivit datelor existente, nu exista inca dovezi clare care sa arate ca noua tulpina ar fi mai contagioasa pentru copii, dar explica cum ar putea o mutatie sa devina mai periculoasa pentru o anumita categorie de varsta."Momentan se stie sigur doar ca aceasta tulpina este mai contagioasa, nu stiu daca pentru copii, e clar ca sunt necesare studii suplimentare in legatura cu predispozitia anumitor categorii de varsta in fata acestei tulpini.Pe de alta parte, stim ca aceasta tulpina a fost identificata pentru prima data in Marea Britanie in septembrie. In octombrie, deja o treime dintre cazurile diagnosticate in Marea Britanie erau cu aceasta tulpina, iar in decembrie a ajuns la doua treimi dintre cazuri. Este clar o accelerare a transmiterii acestei noi variante virale.Cel mai probabil, va scoate din circulatie variantele precedente pentru ca, avand o raspandire atat de intensa, automat va deveni varianta virala predilecta si, incet incet, variantele anterioare vor disparea.Singurele studii care au o putere statistica suficient de mare ca sa ne spuna ca e mai contagioasa decat precedenta, sunt pentru populatia generala. Abia acum se demareaza studii pentru a vedea daca sunt anumite categorii de varsta, sau categorii cu anumite patologii cronice, mai predispuse pentru a se contamina cu aceasta noua varianta virala", explica Radu Tincu.Radu Tincu spune ca este posibil ca, printr-o mutatie, virusul sa devina mai contagios pentru o anumita categorie de varsta. In plus, sustine ca, de la inceputul pandemiei in Wuhan, au fost deja circa 25 de mutatii importante."In principiu, poate deveni mai contagios pentru anumite categorii de varsta. Daca ne uitam la modul in care infecteaza celulele, stim ca foloseste anumiti receptori, receptori care sunt diferiti in functie de varsta, de bolile cronice asociate.Prezenta acestor receptori pe suprafata celulelor umane este diferita. Atunci, in mod evident, anumiti pacienti au o predispozitie mai mare de a permite intrarea virusului in celula, comparativ cu altii. Daca virusul reuseste sa isi imbunatateasca aceasta capacitate de a nu folosi doar acei receptori, sau de a folosi si alti receptori, automat infectiozitatea va creste.De la inceputul epidemiei in Wuhan pana in prezent, au fost in jur de 25 de mutatii importante identificate la virus. Asta inseamna o frecventa de doua mutatii pe luna, ceea ce este un lucru important", mai explica Radu Tincu.Radu Tincu spune ca, in ciuda mutatiilor, virusul inca are pe suprafata proteina Spike, ceea ce inseamna ca vaccinurile dezvoltate sunt eficiente. Totusi, spune el, daca o noua mutatie va face proteina sa dispara, vaccinurile vor deveni ineficiente."Cel mai important lucru este sa nu irosim momentul istoric al vaccinului. In acest moment, virusul inca are pe suprafata proteina Spike, pentru care a fost creat vaccinul. Astfel, vaccinul va fi eficient impotriva acestei noi forme virale, insa nu stim pentru cat timp va mai ramane virusul in aceasta forma.Daca virusul sufera o noua mutatie, care poate sa apara oricand, si daca aceasta proteina de suprafata se modifica si nu mai exista pe suprafata virusului, atunci vaccinurile care au fost dezvoltate devin ineficiente. De aceea nu trebuie sa pierdem oportunitatea de a folosi vaccinul cat inca virusul este in forma aceasta", concluzioneaza Radu Tincu.CITESTE SI: