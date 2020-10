Carmen Dorobat, sefa Spitalului de Boli Infectioase Iasi: "Este nevoie de un platou pentru a gestiona numarul de locuri libere din spitale de la o zi la alta"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"S-au realizat 30.000 de teste (potrivit raportarii din 8 octombrie - n.r.), ceea ce inseamna ca se fac anchete epidemiologice mai corect si se testeaza mai multe persoane. Asta inseamna ca vom putea sa mergem spre un inceput de stapanire a procesului epidemiologic.Este perfect legal ca pacientii cu forme usoare sau asimptomatice sa stea la domiciliu, dar acestia trebuie sa inteleaga ca trebuie sa se comporte ca un pacient care poate transmite infectia, deci trebuie sa stea cu adevarat in autoizolare, sa respecte aceasta conditie.Sa speram ca nu va mai creste impresionant numarul noilor infectari de la o zi la alta si, cu aceste reglementari, in circa o saptamana sa putem sa ne stabilizam la un platou. Intotdeauna cand avem un platou, nu o crestere abrupta, putem sa gestionam numarul de locuri libere din spitale de la o zi la alta", a declarat medicul Carmen Dorobat.Autoritatile romane au raportat joi, 8 octombrie 2020, noi date alarmante privind evolutia infectiilor cu SARS-CoV-2. In doar 24 de ore au fost inregistrate 3.130 de cazuri noi de coronavirus si 44 de decese. La ATI sunt internati 607 pacienti. In Bucuresti sunt 549 de cazuri noi la 24 de ore.