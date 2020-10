Jurnalista Carmen Moise, diagnosticata cu COVID-19 chiar inainte de a naste. Ce experiente a trait in maternitate: "Este o insula de supravietuire"

Carmen Moise afirma ca oamenii care lucreaza in unitatea medicala "au gasit forta de a face zid in fata Covid" cu o empatie si o bunatate cum nu a crezut ca mai exista in Romania, ca acolo se zambeste mult, se si plange, se strang maini infasurate in 3 straturi de manusi."Dincolo de ziduri, sunt cei mai frumosi oameni pe care i-am cunoscut eu, chiar daca n-am vazut niciun chip de-al lor", scrie Carmen Moise. "Sa stiti ca am plans cand am citit ce ati scris despre noi", i-a transmis una dintre asistentele care o ingrijesc."Astazi ar fi putut fi o alta zi in care mergeam la control ori sa mai cumpar ceva pentru bebelusi. Dar "viata e un sir lung de surprize si de improvizatii, iubita mea" - mi-a spus o asistenta camuflata toata in costumul alb, in timp ce taia dintr-o bucata de furtun de perfuzor care sa tina loc de pai si sa ma ajute sa beau mai usor din sticla cu apa. Acum fix o saptamana plecam la spital sa fac un test Covid. Asa, mai mult ca sa-mi scot si asta din minte. Si daca tot ajung pana acolo, sa pun si o perfuzie - mi-a spus medicul. In cateva ore, totul era dat peste cap. Tot! Si incepea ceea ce azi pot numi filmul "Si eu am nascut in pandemie". Filmul meu! Miercuri, am facut testul, joi dimineata am aflat ca sunt pozitiva si am fost transferata de urgenta la Maternitatea Bucur, iar la ora 11.52 venea pe lume Vlad. 2000 de grame. Un minut mai tarziu, Ela. 1,120 g. I-am auzit plangand pe amandoi. Puternic, si cu un fel de ecou. Asa mi s-a parut mie", a scris vineri pe Facebook jurnalista, care spune ca desi gemenii ei s-au nascut in urma cu o saptamana, i-a vazut doar in fotografii.Carmen Moise relateaza ca din camera de spital se vede pe fereastra un colt de cer si ultimul etaj al fostei fabrici Pionierul, dar si ca spitalul, de care s-a temut ca fiind ultima reduta in batalia cu pandemia, a fost, de fapt, salvarea sa si a copiilor sai."Maternitatea Bucur este ultima insula de supravietuire, nu ultima reduta. Au gasit oamenii astia de aici forta de a face zid in fata Covid cu o empatie si o bunatate cum n-am crezut ca mai exista in Romania. Sa stiti ca aici se zambeste mult in spatele costumelor, aici se si plange. Se strang maini infasurate in 3 straturi de manusi, iar pe holuri, cand vine asa ca un zgomot ca de crinoline, de la costumele albe, stii ca e doamna cu tratamentul. "Te pupa mama. Va iubesc" - asta se aude tot timpul. Apoi se mai inchide o usa. Si se mai deschide alta. Probabil ca trebuia sa ajung la Bucur ca sa primesc, asa, cea mai frumoasa lectie de omenie a acestei pandemii", afirma ea, adaugand ca dincolo de ziduri, sunt cei mai frumosi oameni pe care i-a cunoscut, chiar daca nu le-a vazut chipul.Ea relateaza si despre reactia unei asistente care i-a spus cu voce tremurata: "Sa stiti ca am plans cand am citit ce ati scris despre noi. Va rog eu mult sa mai scrieti".