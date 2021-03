Cat costa un test de anticorpi pentru COVID-19 si in cat timp se elibereaza rezultatul. Preturile difera in functie de clinica

1. Synevo - 145 de lei anticorpii IgM si IgG. Rezultatele testului de sange se elibereaza in cinci zile lucratoare pentru centrele din Bucuresti si din apropiere si in sase zile in cazul centrelor din restul tarii.

2. Regina Maria - 280 de lei pentru un test care include atat anticorpii IgM, cat si pe cei IgG. Rezultatele se elibereaza in 72 de ore de la ajungerea probei in laborator.

3. MedLife - 285 pentru anticorpii IgM si IgG. Rezultatele se elibereaza in trei zile lucratoare de la ajungerea probei in laborator.

4. Medicover - 150 de lei pentru ambele tipuri de anticorpi. Nu specifica in cat timp este eliberat testul.

5. Sanador - 120 de lei, cu termen de executie de o zi.

Ce semnifica cele doua tipuri de anticorpi?

La cat timp dupa rapel putem face testul de anticorpi?

Ziare.com va propune o trecere in revista a preturilor acestor teste, in functie de clinica medicala care il face.Acestea sunt preturile pentru pachetele care contin ambele tipuri de anticorpi, dar se modifica daca se solicita testarea unui singur tip. In plus, nu toate clinicile au pachete care sa contina si anticorpii IgM si IgG. De exemplu, la Gral Medica, un test IgM costa 120 de lei, iar unul IgG tot 120 de lei, rezultatele fiind eliberate in 48 de ore. Exista doua tipuri de anticorpi , si anume IgM si IgG, ambii cunoscuti sub denumirea de imunoglobuline, fiind produsi dupa expunerea la antigenul viral.IgM reprezinta primul tip de anticorpi care apare ca raspuns la expunerea la antigenele COVID-19, iar IgG apare la mai mult timp de la expunere, fiind implicat in raspunsul imun secundar.Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals", din Bucuresti, a declarat pentru Ziare.com ca ar trebui sa treaca o luna de la rapel ca testul de anticorpi sa arate "efectul maxim al vaccinului". Totusi, acest lucru se aplica pentru Pfizer si Moderna. In cazul AstraZeneca, lucrurile sunt putin diferite."Eu as face la o luna de la rapel, cel mai bine. A trecut o luna, isi face testul de anticorpi sa vada efectul maxim al vaccinului. Vorbim de Moderna si Pfizer, daca vorbim de AstraZeneca, ar trebui sa faca putin mai tarziu. Si o luna este in regula, dar efectul poate sa vina ceva mai tarziu, chiar pana la doua luni", a declarat Adrian Marinescu.