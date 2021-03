Cat costa fiecare vaccin anti-COVID 19 si care este impactul pretului asupra calitatii serului - explicatiile expertilor

Oxford - AstraZeneca: 1,78 Euro

Johnson & Johnson: 8,50 Dolari

Sanofi-GSK: 7,56 Euro

CureVac: 10 Euro

Pfizer - BioNTech: 12 Euro

Moderna: 18 Dolari

Diferenta dintre vaccinurile bazate pe ARN mesager si cele care folosesc adenovirus

Aceasta diferenta nu reflecta calitatea vaccinului, asa cum am fi tentati sa credem la prima vedere, ci totul depinde de tehnologia pe care a folosit-o fiecare companie farmaceutica in parte in elaborarea serului, dar si de negocierile purtate de Comisia Europeana.Secretarul belgian de stat pentru Buget si Protectia Consumatorilor, Eva De Bleeker, a publicat din greseala pe Twitter o lista cu preturile mai multor seruri, astfel:Marius Geanta, presedintele si co-fondatorul Centrului pentru Inovatie in Medicina, a explicat pentru Ziare.com de ce exista aceasta diferenta."Sunt doua componente. Depinde cum au negociat cei de la Comisia Europeana cu fiecare companie. Pe de alta parte, conteaza in pretul respectiv componenta de tehnologie. Deci cu cat o tehnologie e mai noua, cu atat costul e mai mare. De aceea oricum va exista tot timpul o diferenta de pret intre vaccinurile bazate pe ARN mesager si cele bazate pe adenovirus. Vine din diferenta asta de tehnologie folosita", a declarat Marius Geanta.Pfizer si Moderna folosesc aceasta tehnologie noua, ARN-ul mesager, pe cand AstraZeneca si Johnson&Johnson folosesc un adenovirus. Mai exact, vectorul care ofera informatia genetica organismului este diferit, iar pe baza acestei informatii organismul produce anticorpi."AstraZeneca foloseste un adenovirus mutant care contine si informatia genetica si proteina de suprafata Spike a coronavirusului. In schimb, Pfizer si Moderna folosesc direct ARN-ul mesager, care este transportat direct de niste nanoparticule de grasime in interiorul organismului. Deci singura diferenta dintre ele este vectorul care livreaza aceasta informatie pe baza careia noi producem anticorpii", a explicat anterior medicul Radu Tincu pentru Ziare.com.