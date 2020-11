Cat de eficiente sunt vaccinurile anti-COVID pe care le va distribui Uniunea Europeana inclusiv in Romania

In baza politicii unitare a Uniunii Europene, oficialii blocului european au anuntat ca vor trimite dozele de vaccinuri in acelasi timp in toate tarile europene.In ziua in care a fost semnat contractul cu cei de la CureVac, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a declarat: "Comisia si-a asigurat pana in prezent cel putin 1,2 miliarde de doze si isi indeplineste angajamentul de a asigura un acces echitabil la vaccinuri sigure, eficiente si accesibile nu numai pentru cetatenii UE, ci si pentru cei mai saraci si mai vulnerabili oameni din lume".Stella Kyriakides, comisar pentru sanatate si siguranta alimentara, a declarat: "Cu un numar tot mai mare de pacienti cu COVID in intreaga UE, un vaccin sigur si eficient este mai important decat oricand pentru a stopa pandemia.Cu acest al cincilea acord de cumparare anticipata a vaccinurilor, extindem in continuare posibilitatile ca cetatenii UE si economiile noastre sa poata reveni in siguranta in curand la normalitate. Este inca o etapa importanta in strategia noastra de vaccinuri din UE si dovada a beneficiilor colaborarii intr-o veritabila Uniune Europeana a Sanatatii".