Cat de pericolos este sa refolosesti masca de unica folosinta? Precizarile unui medic infectionist

Ea adauga ca este important si locul sau modul cum se pastreaza masca de protectie, cel mai indicat fiind intr-o punga sigilata, nu agatata de oglinda retrovizoare, de schimbatorul de viteze sau pe bordul masinii."Cele mai ieftine, cele mai usoare, cele mai comode sunt aceste masti in trei pliuri. Dezavantajul lor este ca nu pot fi purtate pentru o perioada lunga de timp deoarece respiratia noastra contine vapori de apa care modifica calitatea materialului si atunci masca ar putea permite agentilor infectanti sa patrunda prin nas in caile respiratorii.Asa ca o indepartam, pentru ca nu mai este eficace. Dupa care, obligatoriu, ne spalam cu apa si sapun", a explicat Carmen Dorobat pentru Digi24. Cei mai multi romani nu cunosc aceste reguli asa ca pastreaza masca in locuri improprii, ceea ce creste riscul de infectare.