Cat de sigur este vaccinul anti-COVID: "Ce folosim noi, va folosi toata Europa. Eu ma vaccinez"

"Eu ma vaccinez"

"Atunci cand va ajunge vaccinul in Romania se va comunica, se va explica, va fi totul transparent, nu va fi nimic lasat sub semnul indoielii. Atentie, nu suntem singuri, ce folosim noi va folosi toata Europa. Sa inteleaga lumea, nici guvernul francez si nici cel german nu vrea sa faca vreun rau populatiei.Achizitia vaccinului anti-Covid este europeana, nu se va achizitiona ceva care nu prezinta siguranta. Studiile arata ca aceste vaccinuri vor fi sigure si vor putea fi administrate fara probleme. Niciun medicament nu trece fara sa aiba posibile efecte secundare, dar nu vorbim de probleme majore", a spus Arafat, la Digi24. Raed Arafat a precizat si ca el se va testa imediat ce ii va veni randul."In momentul in care mi se spune: e randul tau se te vaccinezi, eu ma vaccinez, pentru ca nu stiu care este durata impactului acestui virus asupra organismului. Pana acum stim ca acest virus are un impact pe termen lung, sunt oameni care au trecut mai usor prin infectie si altii au ramas cu sechele chiar si la un an dupa infectie", a mai spus secretarul de stat.Intrebat cum functioneaza vaccinul anti-Covid, Arafat a explicat ca pentru a intrerupe rata de raspandire e nevoie ca 70% din populatie sa fie vaccinata si ca va exista cel mai probail o perioada in care se va merge in paralel cu masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Mai mult, seful DSU spune ca revenirea la o viata normala se va face mai rapid daca oamenii vor accepta sa se vaccineze, precizand ca nu este obligatoriu."Dupa prima injectie, e o perioada pana corpul tau face anticorpi impotriva virusului. Mai trebuie inclusiv o injectie de rapel la unele dintre vaccinuri. Daca nu o faci, prima injectie devine ineficienta. Daca vrei sa intrerupi rata de raspandire, trebuie sa vaccinezi 60-70% din populatie, iar acest lucru va dura peste tot in lume. Cu cat numarul celor care vor accepta vaccinarea este mai mare, cu atat revenirea la o viata normala este mai rapida. Totul depinde de cei care vor fi de acord sa se vaccineze", a conchis Raed Arafat.