Cat de mult ajuta aspirina la tratarea COVID-19. Medicul Radu Tincu explica pe ce se bazeaza cercetarile in curs

El atrage atentia ca aspirina sub nicio forma nu trebuie luata fara recomandarea medicului, explicand in acelasi timp premisele pe care se bazeaza un studiu israelian conform caruia anumite efecte ale aspirinei ar putea combate boala determinata de coronavirus Aspirina are efecte antiinflamatorii, antivirale si anticoagulante, toate aceste trei manifestari fiind intalnite si in boala COVID-19, a enumerat dr. Radu Tincu premisele de la care a pornit studiul israelian. Cercetatorii din Israel au concluzionat ca inca este prea devreme ca sa traga o concluzie in legatura cu aceasta aspirina si cu protectia pe care o poate oferi pacientilor cu COVID-19. Studiile sunt inca in desfasurare. Insa au plecat de la ideea ca imbolnavirea cu COVID-19 descarca si elibereaza acele citokine proinflamatorii, pe care deja le cunoastem cu totii, numite furtuna de citokine, si, in momentul in care ai un exces de inflamatie, s-a plecat de la ideea ca aspirina in primul rand este un antiinflamator, reduce inflamatia.Pe de alta parte, sunt studii care spun ca ar avea si efecte antivirale, prin faptul ca scade nivelul de prostaglandina E2 si creste sinteza de interferon, care este o molecula care ne protejeaza impotriva infectiilor virale. Stim, de asemenea, ca la pacientii cu COVID-19 apare o inflamatie a vaselor de sange, care favorizeaza agregarea trombocitelor formarea de cheaguri de sange, aspririna fiind un antiagregant plachetar si avand efecte anticoagulante.Plecand de la aceste trei idei legate de efectele aspirinei, cercetatorii din Israel au realizat un studiu observational pe 10.000 de pacienti in perioada februarie - iunie 2020 si au observat ca cei care luau cronic aspirina - vorbim de doze mici de aspirina, 75-100 de miligrame - au avut un risc mai mic cu pana la 30% de a se imbolnavi cu COVID", a declarat Radu Tincu la Digi24