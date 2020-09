Cat va costa vaccinul impotriva COVID-19. Au fost avansate primele preturi

Referitor la pretul de 2,50 euro anuntat de concurentul AstraZeneca, Bogillot a declarat ca diferenta consta in faptul ca Sanofi isi foloseste toate resursele interne , in timp ce AstraZeneca "a externalizat foarte mult productia", arata Digi24 , care citeaza agentia ANSA."Francezii si europenii vor avea vaccinul Sanofi in acelasi timp cu pacientii americani", a spus el."Am semnat peste vara cu americanii, in aceeasi saptamana cu europenii si britanicii", a adaugat Olivier Bogillot, sustinand ca Statele Unite vor avea aproximativ 100 de milioane de doze, europenii 300 de milioane, iar Marea Britanie 60 de milioane.