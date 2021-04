Creatorul de moda Catalin Botezatu, infectat cu noul coronavirus. "Am inceput sa ma parfumez mult de tot si am vazut ca nu miros"

Botezatu, in varsta de 54 de ani, a marturisit cum a descoperit ca e infectat cu COVID-19, dar si ce simptome a avut. "Da, am avut covid. Mi-a fost foarte frica pentru ca nu stiam cum reactioneaza organismul fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o forma usoara. Nu am avut miros, asa mi-am dat seama. Am inceput sa ma parfumez mult de tot si am vazut ca nu miros.", a dezvaluit Catalin Botezatu la Metropola TV."Apoi am fost la Istanbul, mi-am facut toate testele de plamani. (...) Cand treci prin cinci operatii de la un cancer nu e prea usor. Sunt extrem de optimist. Am mai facut inca o operatie pentru ca doctorii s-au speriat crezand ca s-a mai intamplat ceva. Nu s-a intamplat, din fericire a fost o operatie simpla, reusita. Da, sunt mandru ca m-am vindecat de cancer si ma laud, datorita mie foarte multi oameni au ajuns la aceste clinici din Turcia. Si daca in Romania li s-au dat verdicte fatale, mergand acolo, pe urmele mele, acesti oameni traiesc, s-au operat, au scapat cu viata. ", a mai dezvaluit creatorul de moda, citat de Libertatea