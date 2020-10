Cate cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in ultimele doua saptamani in sistemul HoReCa. Statistica arata un numar infim

Conform raportului emis de Institutul National de Sanatate Publica, saptamana trecuta au fost raportate 276 de focare de imbolnavire cu COVID-19:

Raport despre cazurile de COVID-19 in Romania by Cezar Padurariu on Scribd

Cele mai multe s-au inregistrat in caminele de batrani si copii, insa sunt focare active si in unitatile medicale, cluburi sportive sau scoli.Astfel, conform raportului, focarele din tara noastra sunt raspandite astfel:- centru rezidential pentru copii sau varstnici - 49 de focare, cu un total de 1.200de cazuri,- unitati medico-sanitare - 46 de focare din 494 de cazuri de infectii,- unitati de productie - 45 de focare din 401 cazuri,- familiale - 40 de focare din 143 de cazuri,- institutii publice - 28 de focare din 186 de cazuri.- invatamant - 26 de focare din 118 cazuri- operator economic - 22 de focare din 157 de cazuri- club sportiv - 16 focare din 177 cazuri- comunitar - 3 focare din 17 cazuri- horeca - 1 focar din 5 cazuri.Raportul mai arata ca Bucurestiul si 16 judete au vulnerabilitate ridicata legata de epidemia de COVID-19, iar in 17 judete vulnerabilitatea este medie.In urma cu o saptamana, doar sase judete aveau vulnerabilitate ridicata. Acum lista cuprinde Alba, Bacau, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Giurgiu, Iasi, Ilfov, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea si Valcea.De asemena, conform INSP, rata de pozitivare a testelor efectuate a crescut spre 10%, in timp ce aproximativ 60% din paturile destinate pacientilor COVID sunt deja ocupate.Raportul mai precizeaza ca, in saptamana 28 septembrie - 4 octombrie, 36,8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in Bucuresti, Iasi, Bacau, Neamt si Cluj. De asemenea, 30.4% din totalul deceselor au fost inregistrate in Bucuresti, Prahova, Sibiu, Bacau si Caras Severin.In 22 de judete si in municipiul Bucuresti se inregistreaza o rata de incidenta cumulata peste 100/100.000 locuitori.Un caz din 25 s-a inregistrat la personal medical.81.4% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 ani iar 60.1% din decese au fost la barbati.95.3% din persoanele decedate aveau cel putin o comorbiditate asociata.Citeste si: